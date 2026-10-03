“En Ucrania la guerra es contra los civiles”: crudo testimonio de colombianos en medio de la guerra

La situación de los civiles en Ucrania es el eje de la campaña ‘En Ucrania la guerra es contra los civiles’, promovida por el movimiento Aguanta Ucrania y liderada por el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo. Durante una entrevista, Jaramillo explicó el propósito de la iniciativa y dio paso a los testimonios de dos colombianos que han vivido de cerca los efectos de la guerra.

¿Qué denuncia Sergio Jaramillo sobre los ataques contra civiles?

Publicidad

Jaramillo sostuvo que la población civil se ha convertido en uno de los principales afectados por los ataques y citó como ejemplo un bombardeo contra un centro comercial en la ciudad de Kryvyi Rih.

“Estamos viendo algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial y es convertir a los civiles casi que en el objetivo principal de la fuerza militar”, afirmó.



Según los datos de Naciones Unidas citados por Jaramillo durante la entrevista, el ataque dejó 16 civiles muertos y 128 heridos, incluidos 23 niños. También recordó un ataque contra un supermercado en Járkiv que, de acuerdo con las cifras mencionadas, dejó 18 muertos y 46 heridos.

Para el excomisionado, la situación requiere una respuesta de la sociedad civil. “Si los países y sobre todo la gente alza su voz, eso cuenta. Eso cuenta”, sostuvo.

Publicidad

Guerra en Ucrania Foto: Gemini

¿Cómo es vivir en Kiev durante los ataques?

Publicidad

Natalia Marín, colombiana que lleva más de dos años en Ucrania y vive en Kiev, contó que los ataques han aumentado durante los últimos meses y que las alarmas pueden sonar varias veces al día.

“Durante el día están atacando en las mañanas, en las tardes y también en las noches”, relató. La colombiana explicó que en su residencia cuentan con un búnker y que también existen refugios comunales y estaciones del metro que pueden utilizarse ante una emergencia.

Marín contó que incluso mientras preparaba el desayuno escuchó una alarma y posteriormente una explosión a pocas calles de su vivienda. “Siempre va a estar esa zozobra allí de que puede escuchar en cualquier momento, algo volar encima de la cabeza de uno”, señaló.

Publicidad

¿Qué contó un músico colombo-ucraniano sobre la guerra?

Yanko Peñafort, músico colombo-ucraniano que ha realizado presentaciones en Ucrania, explicó que las alarmas se han vuelto frecuentes y que algunos conciertos han tenido que ser interrumpidos para que el público pueda refugiarse.

Publicidad

“Esta vez lo que está pasando en las últimas semanas es que ya la alarma es un estado permanente”, afirmó.

Peñafort describió esta situación como una especie de nueva normalidad y explicó que su grupo continúa realizando conciertos, incluso en medio de las alertas, siguiendo los protocolos de seguridad.

Jaramillo señaló que la campaña busca precisamente visibilizar estas experiencias y mantener abiertos los espacios de solidaridad desde América Latina.