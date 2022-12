En Venezuela una golosina se paga con tarjeta y un taxi con transferencia

La falta de efectivo en la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro obliga a que prácticamente cualquier servicio o producto deba ser pagado con tarjetas de débito o crédito. No importa si el monto es pequeño, pues se necesitarían muchos billetes para alcanzar el valor y eso es precisamente lo que escasea, el dinero físico.

En Caracas es normal ya ver puestos de calle, (llamados buhoneros) o quioscos de venta de periódicos con un cartel que dice: “Hay punto de venta” (el punto de venta es el datáfono) con lo cual cada comerciante se garantiza tener ganancias diarias.

“Ya no existe efectivo y la gente en vista que no tiene efectivo tiene que pagar con débito o crédito, no vendo nada sin punto de venta, no hay vida”, señala Rosario propietaria de un quiosco de venta de golosinas y periódicos. Asimismo, un vendedor de donas tuvo que “alquilar” un datáfono a otro comercio para poder tramitar por allí sus ventas, aunque eso le genere un gasto adicional por el uso.

Taxis con transferencia bancaria

Al momento de llamar o tomar un taxi en cualquier calle, pagar el servicio es la primera pregunta que se hacen cliente y conductor. La solución más repetida es la transferencia bancaria entre cuentas del mismo banco para que el dinero llegue casi de inmediato.

“Por lo general es por transferencia, el que tiene me da efectivo, pero por ejemplo ayer no tuve ni uno, puras transferencias, pero uno pierde mucho tiempo verificando la transferencia, y a veces me quedan debiendo”, dice el Sr. José que maneja un taxi en una línea de La Candelaria.

Sin embargo, hay personas que por su oficio no tienen más opción que esperar un cliente con efectivo.

“Todo el mundo te debo la propina, te debo la propina”, señaló el parquero de un restaurante, que solo gana con las ayudas que le dan los clientes del negocio.

Situación similar sufre Oscar, un vendedor de helados en la calle que a pesar de tener un producto “barato” igual la falta de efectivo ha mermado dramáticamente sus ventas. “No se vende igual porque no hay real pues, si tuviese punto ya hubiese vendido todos los helados”.

Este heladero de calle no tiene más opción que esperar algún cliente con efectivo para poder vender

Los pequeños comerciantes emplean datáfono para sus ventas

Un puesto de venta de donas en la calle funciona también con datáfono

Respuesta oficial

En el gobierno, el propio Nicolás Maduro reconoce que existe una crisis con el efectivo y que más del 80% de las transacciones tienen que hacerse obligatoriamente de manera electrónica, no obstante, afirma que es en Colombia que están los responsables del problema.

“Toneladas y toneladas de papel moneda de Venezuela se van por la frontera de Cúcuta, con las mafias del contrabando y de ladrones del dinero venezolano, eso ha afectado la vida del venezolano, la ha hecho más difícil, la falta de papel moneda para el pago”.