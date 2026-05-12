En video: motociclista sufre aparatoso accidente y su moto queda colgando de un semáforo

Un accidente de tránsito en Canadá ha generado sorpresa en las últimas horas en redes sociales. La escena pareciera sacada de una película, luego de que una motocicleta quedara colgada de un semáforo, a varios metros de altura, tras un fuerte choque en la intersección de Surrey y Delta.

El impacto fue tan brutal que muchos usuarios llegaron a pensar que las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial. Sin embargo, un segundo video confirmó lo ocurrido en el accidente y dejó ver el momento en el que la moto sale disparada tras un choque con un automóvil.



Accidente en Canadá dejó una moto colgada de un semáforo

Según reportes divulgados por medios internacionales, el accidente ocurrió el sábado 9 de mayo y llevó a que las autoridades tuvieran que actuar rápidamente.

En las grabaciones se puede ver que un vehículo gris buscaba girar en una intersección cuando la motocicleta, que iba a gran velocidad, terminó impactando de frente. Tras el choque, el conductor de la moto salió expulsado hacia otro punto de la vía, mientras la motocicleta giró en el aire y quedó incrustada en la estructura del semáforo, a casi seis metros de altura.

Las imágenes comenzaron a hacerse virales rápidamente por lo insólito de la escena. Conductores y peatones en el lugar grabaron el accidente, lo que despertó la intriga en redes sociales.



🇨🇦 | Un aparatoso accidente en Canadá dejó a un motociclista hospitalizado y su motocicleta suspendida en un semáforo, en una sorprendente escena. pic.twitter.com/OVfPTFFCY7 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 10, 2026

Motociclista fue trasladado a un hospital tras el fuerte choque

Las autoridades confirmaron que el motociclista sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada. Hasta ahora no se ha entregado un reporte actualizado sobre su estado de salud.

Por su parte, el conductor del automóvil resultó ileso tras la colisión. Mientras tanto, el tránsito en la zona tuvo que ser restringido temporalmente para permitir las labores de rescate y el retiro de la motocicleta, que permanecía suspendida en el semáforo.

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Video de la moto colgando generó reacciones en redes

El caso ha provocado miles de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios han manifestado su sorpresa por la resistencia de la estructura del semáforo, mientras otros cuestionan la velocidad en la que se movilizaba el conductor.