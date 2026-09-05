En video quedó cómo avión militar se estrelló durante exhibición

Un avión militar F4 Phantom se estrelló este sábado por la tarde en una base cercana a Atenas durante una exhibición aérea, informó la agencia de prensa griega ANA.

De momento se desconocen las circunstancias del accidente. Sin embargo, los pilotos no tuvieron tiempo de accionar el sistema de eyección y perdieron la vida, según el canal.

El avión acababa de despegar cuando perdió altitud repentinamente y se estrelló, constató un periodista de la cadena de televisión pública ERT, presente en el lugar.

Inmediatamente después del accidente, se produjo una explosión ante las miles de personas que habían acudido a ver la exhibición "Athens Flying Week", que se organiza cada año.



Un helicóptero de los bomberos fue enviado al lugar del siniestro para apagar el fuego, según imágenes retransmitidas por ERT.

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El ministro de Defensa, Nikos Dendias, que debía viajar a Tesalónica para asistir a una feria, canceló ese desplazamiento para visitar el lugar del accidente.