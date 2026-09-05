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En video quedó cómo avión militar se estrelló durante exhibición

Inmediatamente después del accidente, se produjo una explosión ante las miles de personas que habían acudido a ver la exhibición.

Avión militar se estrelló en Grecia.
Avión militar se estrelló en Grecia.
Foto: captura de video
Por: AFP
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

Un avión militar F4 Phantom se estrelló este sábado por la tarde en una base cercana a Atenas durante una exhibición aérea, informó la agencia de prensa griega ANA.

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De momento se desconocen las circunstancias del accidente. Sin embargo, los pilotos no tuvieron tiempo de accionar el sistema de eyección y perdieron la vida, según el canal.

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El avión acababa de despegar cuando perdió altitud repentinamente y se estrelló, constató un periodista de la cadena de televisión pública ERT, presente en el lugar.

Inmediatamente después del accidente, se produjo una explosión ante las miles de personas que habían acudido a ver la exhibición "Athens Flying Week", que se organiza cada año.

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Un helicóptero de los bomberos fue enviado al lugar del siniestro para apagar el fuego, según imágenes retransmitidas por ERT.

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El ministro de Defensa, Nikos Dendias, que debía viajar a Tesalónica para asistir a una feria, canceló ese desplazamiento para visitar el lugar del accidente.

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