Video: hombre murió en el metro de Santiago de Chile: se habría confundido de vagón

El metro es un sistema de transporte eficiente que lleva a las personas en menor tiempo a su destino, pues se movilizan por vías privadas y van a altas velocidades, por lo cual, ante un obstáculo en la vía, al tren le es casi imposible detenerse a tiempo.

Precisamente, eso ocurrió en la ciudad de Santiago en Chile, cuando un hombre de nacionalidad peruana murió en el metro. El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 a. m. y obligó a cerrar temporalmente la estación.

La Fiscalía de ese país entregó nuevos antecedentes respecto del fatal accidente ocurrido el 2 de septiembre en la estación Pajaritos de la Línea 1 del Metro de Santiago, donde el hombre de 38 años murió tras ser impactado por un tren.

De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima habría confundido un tren ubicado en el andén contrario con el que esperaba abordar, situación que habría provocado que traspasara la línea amarilla justo cuando otro tren ingresaba a la estación.



El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, explicó que la víctima corresponde a un ciudadano peruano de 38 años de edad, quien falleció en el lugar producto de las graves lesiones provocadas por el impacto.

Una cámara de seguridad de la estación captó el momento exacto del accidente. El hombre aparece de repente corriendo en dirección a una de las puertas del metro abiertas, al parecer, para abordar el tren que se encontraba al otro lado de la plataforma, pero en ese preciso momento, al cruzar la puerta, llegó otro tren que terminó por llevárselo y terminar con su vida.

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La grabación refuerza la hipótesis de la Fiscalía de que el sujeto se habría confundido de vagón. Según información de medios locales, la víctima habría sufrido "una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica" debido al impacto.

Video del momento exacto del accidente en el Metro de Santiago

Recomendaciones para usuarios del sistema metro

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El sistema de transporte metro ha cobrado muchas víctimas en diferentes partes del mundo, la gran mayoría debido a la imprudencia de las personas, por lo cual las autoridades han indicado a los usuarios seguir al pie de la letra las recomendaciones de seguridad.

No cruzar la línea amarilla: siempre mantenerse a una distancia segura del borde y nunca asomarse a la zona de vías.

Nunca detener las puertas: no intentar bloquear el cierre de las puertas con las manos, mochilas o ropa para evitar atrapamientos.

Evitar las distracciones: no exhibir teléfonos celulares o equipos costosos cerca de las puertas al momento de llegar a las estaciones.

Estar atento a la llegada del tren: distraerse o no estar pendiente del tren puede causar accidentes.

*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana.

