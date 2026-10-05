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Blu Radio  / Mundo  / Encienden alarma en Rusia tras muerte de mujer presuntamente infectada con peste neumónica

Encienden alarma en Rusia tras muerte de mujer presuntamente infectada con peste neumónica

Cerca de 200 personas permanecen bajo vigilancia mientras las autoridades determinan si la mujer murió por peste neumónica.

Yesinia Pestis, bacteria de la peste neumónica
Yesinia Pestis, bacteria de la peste neumónica
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Cinco hospitales de Irkutsk, en Siberia, fueron puestos bajo restricciones sanitarias después de la muerte de una técnica de laboratorio de 28 años que presentó un cuadro respiratorio grave y es investigada como un posible caso de peste neumónica. Cerca de 200 personas que tuvieron contacto con la mujer permanecen bajo vigilancia médica mientras se realizan análisis para determinar la causa de su fallecimiento.

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La mujer fue identificada como Daria Shipilova, quien trabajaba en el Instituto Antiplaga de Irkutsk, una institución dedicada al trabajo con agentes infecciosos de alta peligrosidad. Según la información suministrada, desarrolló una enfermedad respiratoria grave, fue hospitalizada y murió a comienzos de octubre.

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Las medidas adoptadas en la región buscan limitar posibles contactos mientras se establece si existió transmisión de la infección. Los hospitales permanecerán bajo restricciones durante aproximadamente tres semanas.

Rusa muere por presunta peste neumónica
Daria Shipilova, trabajadora del Instituto Antiplaga de Irkutsk, falleció tras desarrollar un cuadro respiratorio grave.
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¿Qué se sabe de la posible infección por peste neumónica?

Entre los centros médicos sometidos a las medidas están los hospitales clínicos de Irkutsk número 1, 3 y 10, además del Hospital Clínico Infantil Ivanovo-Matreninskaya y otro establecimiento sanitario de la zona.

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Las personas que estuvieron en contacto con Shipilova fueron identificadas y sometidas a controles médicos, incluidos análisis de laboratorio. Hasta el momento, no se han reportado nuevos casos entre los trabajadores del Instituto Antiplaga.

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Una de las hipótesis que se investiga apunta a un posible accidente durante el trabajo. Una versión difundida después de la muerte señala que la técnica habría roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía material con Yersinia pestis mientras manipulaba muestras. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que ese accidente haya ocurrido ni que esa fuera la vía de exposición.

La situación también generó medidas preventivas en Shelekhov, donde está ubicado el instituto. Una planta de aluminio de la zona estableció el uso obligatorio de mascarillas para sus trabajadores y pidió que quienes presentaran síntomas acudieran de inmediato a un centro médico.

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¿Rusia confirmó que la mujer murió por peste neumónica?

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que la causa de muerte haya sido la peste neumónica. Alexei Tsydenov, gobernador de la vecina república de Buriatia, afirmó inicialmente que la trabajadora había muerto por peste, pero posteriormente modificó su publicación para incluir el término “posiblemente”.

Igor Kobzev, gobernador de Irkutsk, tampoco confirmó el diagnóstico. El funcionario describió el cuadro como una “neumonía de origen desconocido” y señaló que se activaron medidas preventivas bajo la supervisión de Rospotrebnadzor, organismo federal encargado de la vigilancia sanitaria y epidemiológica.

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Kobzev también afirmó que en las muestras obtenidas de la paciente no se encontraron microorganismos vinculados con su actividad profesional y que durante los diez días anteriores no se habían registrado enfermedades infecciosas entre los trabajadores del instituto.

La peste neumónica compromete los pulmones y puede transmitirse mediante secreciones respiratorias. La enfermedad es causada por Yersinia pestis y, de acuerdo con la información suministrada, puede tratarse con antibióticos cuando se administra atención médica de manera temprana.

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La investigación continúa para establecer si la muerte de Shipilova estuvo relacionada con esta bacteria y, de ser así, cómo se produjo la exposición. Mientras se conocen los resultados, los contactos identificados permanecen bajo vigilancia y los cinco hospitales continúan con las medidas sanitarias.

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