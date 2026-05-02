Encuentran enterrado a empresario clave en caso de asesinato: todo por una deuda

Luego de la desaparición de un empresario el 18 de marzo en España, el caso dio un giro inesperado en la provincia de Alicante. Las autoridades españolas encontraron el cuerpo del hombre enterrado a varios metros de profundidad, dentro de un agujero cubierto con concreto en una vivienda de El Bacarot, una pequeña zona rural al suroeste de la ciudad.

Tras el descubrimiento se confirmó que los restos correspondían a Jesús Tavira, empresario de 63 años cuya desaparición había sido reportada el 18 de marzo. Su nombre era conocido en España porque había figurado como testigo en el reconocido caso del asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja Mediterráneo. Sin embargo, las autoridades han sido enfáticas en que, de momento, no hay relación entre ambos expedientes.



Empresario apareció sepultado

Según lo revelado por Europa Press, el hallazgo se produjo tras un operativo policial que se extendió por más de siete horas. Los investigadores llegaron hasta una casa ubicada en El Bacarot, inmueble que pertenece a un mecánico que trabajaba con Tavira y que ahora es el principal sospechoso.

En el lugar se encontraron restos humanos en avanzado estado de descomposición, ocultos en el fondo de un aljibe a unos cuatro metros de profundidad. La identificación fue posible gracias a pruebas de ADN, cotejos lofoscópicos y hasta por el reconocimiento de una medalla por parte de sus familiares.

De hecho, la autopsia reveló múltiples heridas con arma blanca, un detalle que reforzó desde un principio la hipótesis de homicidio.



Deuda de menos de 5.000 euros sería clave en el crimen

Con el avance de la investigación comenzó a tomar fuerza una línea que hoy concentra buena parte de las pesquisas. Según fuentes citadas por medios españoles, el crimen habría estado relacionado con una deuda derivada de un negocio frustrado.

La suma, de acuerdo con las versiones conocidas, no superaba los 5.000 euros (más de 21 millones de pesos colombianos). Sin embargo, más allá del dinero, lo que habría desatado el ataque fue un conflicto personal ligado al incumplimiento de un trato entre la víctima y el señalado agresor.

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Los investigadores sostienen que Tavira fue atacado el mismo 18 de marzo, luego de acompañar a su empleado a realizar unas diligencias. Después de apuñalarlo, el presunto responsable habría trasladado el cuerpo hasta su casa, lo envolvió en plástico y lo enterró bajo una plancha de hormigón.



Capturan a cuatro personas por asesinato de Jesús Tavira

Por este caso ya fueron detenidas cuatro personas, entre ellas el mecánico, su esposa y otros dos hombres, quienes están a disposición del Juzgado de Instrucción de Alicante.

Otro detalle que llamó la atención de los investigadores es que, días después de la desaparición, el carro de Tavira y sus teléfonos móviles aparecieron calcinados en las afueras de la ciudad.

