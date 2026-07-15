Encuentran muerto a bailarín de Rauw Alejandro en extrañas condiciones

Un bailarín que residía en Miami y que trabajó con artistas de talla mundial como Rauw Alejandro y Rosalía fue hallado sin vida, hecho que despertó preocupación en el condado de Miami-Dade.

Michael-Anthony Leones Espino, más conocido como 'Mikee' en el mundo del entretenimiento, habría sido visto por última vez el domingo hacia el mediodía, luego de salir de su vivienda en Miami.

Sin embargo, la Oficina del Sheriff confirmó que Leones Espino fue encontrado el domingo en la avenida 138, al suroeste de Miami. El lunes 13 de julio, las autoridades informaron sobre el hallazgo de una persona sin vida en esa zona, cerca de las vías del tren. Horas después confirmaron que se trataba del bailarín.

¿Por qué murió Leones Espino?

Según explicó la Oficina del Sheriff el pasado martes, el bailarín, de 28 años, habría fallecido por un aparente suicidio.

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En redes sociales aparecía como @mykeemooves en plataformas como TikTok e Instagram, donde reunía cerca de 80.000 seguidores entre ambas cuentas. Alcanzó notoriedad gracias a imágenes y videos de la gira Cosa Nuestra, de Rauw Alejandro, la cual concluyó en noviembre del año pasado.

En otras publicaciones también se le veía en el escenario junto al artista durante la gira Saturno. Además, participó en el video musical de la canción *Touching The Sky*.

Tras conocerse su desaparición, el propio Rauw Alejandro compartió en sus historias de Instagram el volante con la información de búsqueda de 'Mikee'.

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Autoridades continúan investigando la muerte del bailarín

Pese a que el cuerpo del bailarín ya fue encontrado, la Oficina del Sheriff todavía no ha revelado las circunstancias de su desaparición. Si bien las versiones preliminares apuntan a un aparente suicidio, aún no existe información clara sobre lo ocurrido antes de su fallecimiento.