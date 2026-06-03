Encuentran ocho cuerpos sin vida en costales: esto dicen las autoridades

Una escena de horror generó conmoción este miércoles en la provincia de Los Ríos, Ecuador, luego de que fueran encontrados ocho cuerpos sin vida dentro de costales abandonados a un costado de una vía. El hallazgo activó de inmediato un operativo de las autoridades, que llegaron hasta la zona para adelantar las primeras investigaciones.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía del vecino país, una alerta recibida a través del servicio de emergencias permitió ubicar varios bultos sospechosos en la carretera. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que se trataba de ocho cadáveres que permanecían apilados uno sobre otro dentro de los costales y presentaban un avanzado estado de descomposición.

El comandante de la Zona 5 de la Policía, coronel Galo Muñoz, explicó que el aviso fue recibido durante la mañana y que los equipos especializados fueron desplegados para verificar la situación.

“A las 07:10 el servicio de emergencia alerta sobre la presencia de 8 bultos. Se vino a constatar que se trata de 8 cuerpos ensacados en avanzado estado de descomposición”, señaló el oficial.



¿Quiénes serían?

Por ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas debido a las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos. Sin embargo, una de las hipótesis que se maneja es que podrían tratarse de ocho jóvenes que fueron reportados como desaparecidos desde el domingo 31 de mayo.

Los cuerpos serían de jóvenes reportados como desaparecidos Foto: captura de video

El hallazgo provocó el despliegue de un importante número de agentes en la zona para acordonar el área, recopilar evidencias y avanzar con las investigaciones que permitan esclarecer qué ocurrió con las víctimas. Mientras continúan los procedimientos forenses, las autoridades buscan determinar las circunstancias detrás de este hecho que volvió a generar alarma en Los Ríos, Ecuador.