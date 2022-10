Entre militares desertores hay infiltrados de Maduro: teniente que huyó de Venezuela

El teniente Richard Sánchez, el desertor que manejó la tanqueta que derribó las barricadas que estaban el fin de semana dividiendo a Norte de Santander del estado Táchira, manifestó en Mañanas Blu que algunos de los militares que han cruzado a Colombia son infiltrados de Nicolás Maduro.

Confirmó que existe la posibilidad de que entre los muchos desertores haya enviados por el dictador del vecino país.

“Sinceramente yo digo que sí es cierto, uno siempre tiene esa mala espina de cuando uno ve a una persona y no le agrada, he visto a personas y he conversado con la Policía y el Ejército y ya han agarrado a tres que han sido enviados por Maduro”, comentó.

Señaló que esta situación se da con la intención de “crear una desgracia contra” los militares que genuinamente tomaron la decisión de desertar.

Sánchez, además, confesó qué motivó su determinación de huir de Venezuela. “Deserté por una Venezuela libre, por mi hija, para darle un buen futuro a ella. También porque estaba cansado de tanta corrupción, amenazas del Gobierno hacia nosotros y que no podamos hacer nada, ni siquiera comprar un mercado”, relató.

Denunció que detuvieron a su madre tras su salida de Venezuela. “Mi papá y mi mamá estuvieron presos, les sacaron información, los teléfonos los tienen intervenidos y les tienen prohibido hablar conmigo. Un intermediario luego me dijo que tienen a mi madre privada de la libertad”, indicó.

Al respecto, el director de Migración Colombia, Christian Krüger, dijo las autoridades colombianas está realizando los filtros necesarios para evitar que entre quienes solicitan refugio haya infiltrados.

“Cuando solicitan ayuda, hacemos un ejercicio en lo que corresponde a nosotros, pero hay otras instituciones como las Fuerzas Militares, Policía e inteligencia que se encarga de hacer unas entrevistas, una verificación, para constatar que esa persona que esté llegando no sea enviada por el dictador Maduro”, puntualizó

