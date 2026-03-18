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Blu Radio  / Mundo  / Entrenador de fútbol infantil habría abusado de cinco menores de entre 9 y 11 años en un club

Entrenador de fútbol infantil habría abusado de cinco menores de entre 9 y 11 años en un club

El entrenador consiguió que los menores "normalizaran los tocamientos abusivos y los vivieran como un juego".

Abuso sexual / Foto de referencia
Abuso sexual /
Foto de referencia: Meta IA
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

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