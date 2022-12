El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) afirmó este jueves en entrevista que la vuelta a las armas de varios líderes disidentes de las Farc es "un nuevo fracaso para la historia de Colombia".

Mujica, que integró en condición de "notable" junto al expresidente del Gobierno español Felipe González (1982-1996), la comisión que impulsó el acuerdo de paz de Colombia, subrayó que lamenta "profundamente" que este proceso se haya frustrado.

Publicidad

El exjefe negociador de paz, Luciano Marín Arango ‘Iván Márquez’, afirmó, al anunciar su regreso a las armas, que tanto él como otros disidentes sienten que el acuerdo de paz ha sido traicionado por el Gobierno colombiano y esgrime el asesinato de "más de 500 líderes" sociales y de al menos 150 exguerrilleros, "en medio de la indiferencia y la indolencia de un Estado" como argumento.

En una jornada como esta, Efe intentó localizar al exmandatario en su chacra (finca rural) y finalmente lo logró en una visita a una planta industrial cárnica en el norte de Montevideo, donde concedió la entrevista.

Mujica, quien fuera guerrillero en la década de los 60, consideró que el actual Gobierno que encabeza Iván Duque en Colombia tuvo bastante que ver con la resolución de Márquez.

"Sí, el cambio de presidente trajo un cambio notorio de actitud en el gobierno", subrayó.

Publicidad

"Teníamos temor cuando cambió el gobierno (en Colombia), nosotros estábamos en una comisión de verificación junto a Felipe González, teníamos la responsabilidad cada tanto tiempo de verificar cómo marchaba el proceso y cuando cambió el gobierno nos quedamos sin asunto", lamentó.

En este sentido, Mujica destacó el papel que había jugado el exmandatario colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) porque actuaba "de buena fe" para poder conseguir la paz en su país.

Publicidad

"Por eso siento profundamente este fracaso, yo acompañé en todo lo que pude al anterior presidente pero hubo una fuerte resistencia interna, expresada por algunas corrientes políticas de peso, que nunca conciliaron con la inevitable generosidad que tenía que tener un proceso de paz que no se puede razonar con términos de justicia contable", reflexionó.

Para Mujica, en este conflicto hay intereses en juego que "menosprecian el papel que tiene la paz" y no miden el precio que ha pagado Colombia "por la guerra tan larga" de 50 años.

"No es fácil mantener una máquina de medio millón de soldados moviéndose de un lado para otro y que eso no se transforme en una penuria de carácter económico. Sin contar las cuestiones humanas, sacrificio, odio, que significa un guerra", destacó.

Sobre los motivos que llevaron a los líderes disidentes de las Farc a volver a las armas, dijo que "había una violencia social" que no sabe si fue ejercida por parte del Gobierno de Duque pero que costó la vida a "muchísimos dirigentes sociales" asesinados.

Publicidad

"En Colombia se ha utilizado mucho la violencia para decidir los rumbos políticos", enfatizó.

Asimismo, entendió la vuelta a las armas y consideró que "es probable" que no hayan tenido otra opción.

Publicidad

"Es probable que la otra alternativa que le ofrecen es la cárcel, y eso equivale a que resistan. Entre ir a la cárcel e ir al monte prefieren ir al monte, me imagino", apuntó.

Consultado sobre una nueva colaboración suya para retomar la paz en el país, dijo que no lo sabe pero "habría que ver".

Le puede interesar: ‘ Timochenko’ pide disculpas a Colombia por regreso de ‘Marquez’ y ‘Santrich’ a la guerra

"Es una cosa tan importante la paz de Colombia que yo no puedo dar una respuesta, la veo fea, pero no puedo dar una respuesta terminante", añadió.

Publicidad

Para el líder de izquierda, Colombia no tendrá un destino favorable "si no se saca la guerra de encima" debido a que es insostenible y lo paga gente que "no tiene nada que ver".

Mujica fue integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros que encabezó la guerrilla en Uruguay y fue derrotado y apresado por el gobierno democrático en 1972.

Publicidad

Durante la dictadura cívico-militar del país (1973-1985) estuvo en prisión y cuando fue liberado optó por unirse al camino de la democracia.

Sobre si alguna vez dudó en volver a las armas, como lo está haciendo Márquez, opinó que en Uruguay "las cosas son distintas" y la vida en su país vale mucho, mientras que "en el Caribe vale poco".

Encuentre en BLU Radio las principales noticias del mundo y los hechos internacionales. Información actualizada en video, imágenes y artículos periodísticos de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y el resto del mundo.

Publicidad