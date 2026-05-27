Escalofriantes detalles del crimen de exfutbolista colombiano contra su amigo: "Drogas"

Las autoridades chilenas revelaron nuevos y escalofriantes detalles sobre el crimen por el que fue detenido el exfutbolista colombiano Abel Stiven Carabalí, señalado de participar en el asesinato de un amigo de la misma nacionalidad, cuyo cuerpo apareció decapitado y calcinado. La Fiscalía sostiene que detrás del homicidio habría un posible ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas.

Según la investigación, Carabalí habría tenido un pasado ligado al fútbol profesional en Colombia e, incluso, existen registros de su paso por el Deportivo Cali antes de radicarse en Chile. No obstante, las autoridades aseguran que actualmente sería cabecilla de una organización criminal dedicada al narcotráfico, estructura que estaría involucrada en otros hechos violentos.

La fiscal Carmen Gloria Guevara, integrante del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, entregó detalles que evidencian el nivel de brutalidad del caso.

“Previo a la decapitación, tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias, si es que el objetivo era matarlo. La forma en que lo presentan, lo dejan, lo queman, lo distribuyen, dejan la biblia al lado de su cabeza, claramente es una marca delictual del crimen organizado”, afirmó la funcionaria judicial.



Un exfutbolista colombiano, identificado como Abel Stiven Carabalí, fue detenido por su presunta participación en el homicidio de un amigo de la misma nacionalidad. El cuerpo de la víctima fue hallado decapitado y calcinado en la cuesta Zapata, ubicada en la comuna de Curacaví,… pic.twitter.com/K7kmsb0OE0 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 27, 2026

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía chilena, la violencia utilizada en el asesinato apunta a una posible traición o conflicto interno relacionado con el tráfico de drogas. Durante los allanamientos realizados en medio de la investigación, las autoridades incautaron cerca de 19 kilos de estupefacientes y cuatro armas de fuego de distintos calibres, entre ellas una que simulaba ser un fusil de guerra.

Exjugador colombiano, cinculado en asesinato de su amigo Foto: captura de video

El fiscal regional Sur, Héctor Barros, aseguró que el caso está siendo tratado como un homicidio calificado y recalcó que la presencia de drogas y armas cambia por completo el contexto del crimen.

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“Tenemos establecido que es un homicidio calificado. Ahora, la existencia de drogas y armas le da un matiz distinto”, explicó el investigador, quien además confirmó que los implicados y la víctima son ciudadanos colombianos.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso sigue causando conmoción por la sevicia del asesinato y por el pasado deportivo del principal sospechoso.