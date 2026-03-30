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Blu Radio  / Mundo  / España cierra su espacio aéreo a aviones de EEUU que participan en la guerra de Irán

España cierra su espacio aéreo a aviones de EEUU que participan en la guerra de Irán

España tampoco permite el uso de sus bases aéreas de Rota y Morón por parte de aviones norteamericanos ni autoriza a las aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español, según publica este lunes el periódico El País y confirmaron a EFE fuentes de Defensa.

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