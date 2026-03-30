España cierra su espacio aéreo a aviones de EEUU que participan en la guerra de Irán

El Gobierno español ha ordenado el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación militar contra Irán, que ha originado una grave crisis bélica en Oriente Medio que se prolonga ya más de un mes.

España tampoco permite el uso de sus bases aéreas de Rota y Morón por parte de aviones norteamericanos ni autoriza a las aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español, según publica este lunes el periódico El País y confirmaron a EFE fuentes de Defensa.

La negativa de España al uso de esas bases, de uso conjunto con EE.UU. regulado en un convenio bilateral, ha aumentando la tensión entre ambos gobiernos y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya arremetido contra las autoridades españolas en numerosas ocasiones

No obstante, el Ejecutivo español se ha mantenido firme contra la intervención de EE.UU. e Israel en Irán y contra el uso de esas bases para tal fin, pues considera que la guerra viola el derecho internacional, pese a las amenazas de Trump de imponer un embargo comercial a España.

