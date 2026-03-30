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Blu Radio  / Mundo  / Irán denuncia que EEUU habla de negociación mientras planea un ataque terrestre

Irán denuncia que EEUU habla de negociación mientras planea un ataque terrestre

"El enemigo envía abiertamente un mensaje de negociación y, en secreto, planea un ataque terrestre", denunció Qalibaf en un mensaje dirigido al pueblo iraní -al cumplirse un mes de la ofensiva coordinada de EE.UU. e Israel contra Irán- y difundido por medios oficiales.

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