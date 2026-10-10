Estados Unidos apoya a Panamá con evaluaciones en daños estructurales tras fuerte terremoto

EE. UU. informó este sábado que ha desplegado en Panamá equipos técnicos para realizar evaluaciones especializadas de daños estructurales como parte de la respuesta inmediata tras el terremoto de 7.7 que sacudió el viernes al país centroamericano, sin registro de muertos, pero sí daños materiales.

El despliegue por parte del Departamento de Estado estadounidense de equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano (USAR, por sus siglas en inglés) se ha realizado a solicitud de Panamá, que también está recibiendo apoyo del Departamento de Guerra bajo el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Bilateral en Seguridad suscrito por ambos países en 2025.

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Así lo indicó este sábado una hoja informativa de la Embajada de EE. UU. en Panamá, que señaló que el embajador, Kevin Marino Cabrera, y el Departamento de Estado mantienen la coordinación con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y su Gobierno mientras evalúan los daños para determinar las posibles necesidades de asistencia inmediata.

Dos equipos técnicos USAR, con un total de 20 personas, llegaron a Panamá dentro de las primeras 24 horas tras el sismo para realizar evaluaciones aéreas y sobre el terreno, y brindar asistencia técnica adicional en coordinación con las autoridades locales.



Vista de la Gobernación de Penonomé, en Panamá, con parte de su estructura derrumbada tras el sismo de magnitud 7,6 registrado el 9 de octubre de 2026. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó el temblor, que generó pánico en la capital. AFP

El Departamento de Estado ha dispuesto dos helicópteros, apoyados por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) para las labores de asistencia, que de acuerdo con la información oficial transportaron este sábado "2.000 libras (907 kilos) de alimentos a Guararé y otras comunidades afectadas por el sismo".

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El Departamento de Estado también se ha comprometido a proporcionar cinco millones de dólares en asistencia para apoyar a implementadores locales de confianza que realizan labores de socorro.

Asimismo, el Departamento de Guerra está apoyando las evaluaciones aéreas de daños en la península de Azuero y Coclé, que incluyen evaluaciones conjuntas con un equipo de respuesta de asistencia ante desastres (DART, por sus siglas en inglés), personal de la Embajada y funcionarios panameños.

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"El Departamento de Estado está coordinando con el Comando Sur de Estados Unidos para determinar si se necesitará apoyo logístico adicional", agregó la hoja informativa.

Terremoto en Panamá: parte de la casa del expresidente Martinelli se desplomó este 9 de octubre Instagram: @ricardomartinelli99

El terremoto, cuyo epicentro se situó cerca de la localidad de Tonosí, en el suroeste del país, tuvo una magnitud de 7,7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), aunque el Instituto de Geociencias (IGC) de Panamá lo rebajó a 7,5, mientras prosiguen las réplicas, más de un centenar.

El Gobierno panameño informó este sábado que se mantienen las evaluaciones en todo el país, reforzadas en las provincias centrales de Herrera, Los Santos y Veraguas, las más afectadas y cercanas al epicentro del terremoto, y cifraron en 426 las residencias revisadas en las que se detectaron daños desde menores hasta totales.

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También unos 419 centros educativos, de un universo de más de 3.000 en todo el país, se vieron afectados, así como algunas carreteras del interior panameño.

