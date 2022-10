Estados Unidos prohibirá computadores y tabletas en vuelos desde Medio Oriente

Estados Unidos prohibirá a partir del martes dispositivos electrónicos como tabletas y computadoras portátiles en los vuelos desde varios países del Medio Oriente, según dos aerolíneas de la región y medios norteamericanos.



Un tuit de la aerolínea Saudi -borrado posteriormente- y otro de la aerolínea Royal Jordanian informaron a sus clientes de una prohibición inminente de llevar en cabina dispositivos electrónicos, que sean más grandes que un teléfono móvil.



Según explicó Royal Jordanian todos estos aparatos -incluyendo computadoras portátiles, tabletas, cámaras, reproductores de DVD y juegos electrónicos- tendrían que ser revisados bajo las nuevas reglas del gobierno estadounidense, que entrarán en vigor el 21 de marzo.



Solo los celulares y dispositivos médicos que se necesiten en el vuelo se excluirán de la prohibición, dijo. El tuit fue eliminado posteriormente en medio de sugerencias de que la aerolínea había publicado la información de forma prematura.



Un funcionario estadounidense, citado por la cadena de noticias CNN, dijo que se cree que la prohibición está relacionada con una amenaza hecha por Al Qaida en la Península Arábiga.



En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense dijo que "no tenemos comentarios sobre posibles precauciones de seguridad, pero proporcionaremos una actualización cuando sea apropiado".



Según el Financial Times, que citó a un funcionario estadounidense, las nuevas normas serían aplicadas a ocho países del Medio Oriente, entre ellos Egipto, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.



The Guardian, por su parte, aseguró que la prohibición, anunciada por la Administración de Seguridad de Transporte de Estados Unidos en un correo confidencial, afectaría a 13 países.



La medida marcaría el último intento de la administración del presidente Donald Trump de reforzar la seguridad en las fronteras de Estados Unidos, luego de que su decreto para restringir los viajes de ciudadanos de naciones de mayoría musulmana fuese bloqueado en dos oportunidades por los tribunales.