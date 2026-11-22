Un momento de angustia vivió un periodista mexicano mientras realizaba una transmisión en vivo en Guasave, Sinaloa, durante el operativo de las autoridades para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como alias ‘El Chapo Isidro’. En medio de su reporte, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego a pocos metros de donde se encontraba, lo que lo obligó a buscar refugio para protegerse.

El comunicador Adrián Ibarra, cronista de Meganoticias Los Mochis, cubría el despliegue de las fuerzas de seguridad y el movimiento de helicópteros militares en la zona cuando la situación se tornó peligrosa. Mientras explicaba lo que ocurría, los disparos comenzaron a escucharse con mayor intensidad y cercanía.

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Antes de interrumpir su relato, Ibarra había advertido sobre los enfrentamientos registrados en distintos sectores de Guasave, entre ellos las inmediaciones del malecón, los callejones de Guasavito y el área de Vado.

“En este momento hay un intenso tiroteo detrás de mí, cerca del malecón”, explicó durante la transmisión, mientras describía el sobrevuelo de las aeronaves militares y las detonaciones que se escuchaban en los alrededores.



Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando las ráfagas sonaron mucho más cerca. El periodista dejó de hablar, se agachó rápidamente y se resguardó detrás de un vehículo estacionado en el lugar.

Desde allí intentó continuar con la cobertura y advirtió a quienes seguían la transmisión sobre el peligro que enfrentaban. “Acaba de pasar una bala. Una bala, eh… Están disparando”, expresó mientras permanecía a cubierto.

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Pese al riesgo, el comunicador mantuvo la cámara enfocando hacia el sector donde se desarrollaban los enfrentamientos, mostrando parte de la situación que se vivía durante el operativo. También insistió en la necesidad de protegerse ante la intensidad de los disparos.

La captura de ‘El Chapo Isidro’ estuvo precedida por labores de inteligencia y seguimiento. Según la información conocida sobre el procedimiento, las autoridades rastrearon sus movimientos, interceptaron comunicaciones telefónicas y utilizaron drones para vigilar sus desplazamientos. Incluso hicieron seguimiento a reuniones y fiestas a las que presuntamente tenía previsto asistir.