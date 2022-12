Exfiscal Luisa Ortega llevará a La Haya denuncias de torturas a jóvenes venezolanos

Luisa Ortega Díaz recibió las denuncias de jóvenes venezolanos víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de autoridades de su país. Expusieron que fueron torturados y perseguidos al punto que tuvieron que huir a Colombia.



En una reunión llevada a cabo en Bogotá este sábado, los jóvenes afirmaron que fueron detenidos por protestar contra Nicolás Maduro y estando recluidos los torturaron.



“A mí me desnudaron, me pusieron agua en los pies y me hacían descargas eléctricas”, aseguró una de las víctimas.



La fiscal afirmó que está recopilando todas las denuncias de las violaciones del régimen de Maduro para llevarlas a la Corte Penal Internacional en La Haya.



“Estuve dos días en el Helicoide, me interrogaban a cada momento, me detuvieron solo por ser miembro del Movimiento Estudiantil y evitar que se llevaran a una menor de edad, hasta a mi padre secuestraron para evitar que yo protestara”, dijo otra de las denunciantes.



Ortega también se reunió con organizaciones de venezolanos en Colombia, donde expusieron la situación crítica que viven quienes migran de Venezuela a la nación vecina, que huyen de su país porque no tienen acceso a alimentos, medicinas y están expuestos al hampa que cada media hora asesina a un venezolano.



“Muchos venezolanos llegan sin nada y nosotros como organización social hacemos jornadas de ayuda humanitaria para ayudar a nuestros paisanos”, aseveró William Meza, Presidente de la ONG que opera en Bogotá, Fundacolven.



