Exfiscal Ortega denunciará a Gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional

La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, anunció hoy que tiene listo un expediente que presentará ante la Corte Penal Internacional para denunciar al Estado venezolano por violaciones de los derechos humanos.



Ese escrito judicial estará acompañado de "un conjunto de experticias cuyo número no revelaré ahora, pero que pasan por protocolos de autopsia, donde se evidencia la ejecución de las personas, disparos de arriba hacia abajo, lo que significa que estaban probablemente de rodillas", detalló.



Ortega hizo estas declaraciones al término de una reunión en Ginebra con el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, con quien debatió la situación en Venezuela y la celebración este domingo de elecciones regionales.



"Tenemos reconocimientos médico-legales que evidencian las torturas, experticias de balística para demostrar la modificación de los proyectiles, o sea que tenemos un número de pruebas a consignar junto con el escrito", aseguró Ortega, quien fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente y actualmente reside con su esposo en Colombia.



El expediente preparado por Ortega cubrirá un periodo "de cuatro o cinco años", incluida la violencia política de los últimos meses, indicó.



Ortega también dijo que planea difundir mañana nuevas informaciones relacionadas con evidencias que tiene en su poder contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



"He decidido empezar a sacar todas estas pruebas, o parte de ellas, porque me voy a reservar muchas para ver en qué oportunidad las voy a sacar", comentó.



Ortega publicó este jueves a través de su cuenta de Twitter un vídeo en el que aparece el antiguo presidente de Odebrecht en Venezuela declarando supuestamente ante autoridades judiciales de Brasil que había entregado 35 millones de dólares para la campaña electoral de Maduro.



El mismo día, el fiscal general venezolano, Tarek Saab, informó de que se había lanzado una alerta roja contra el esposo de Ortega y exdiputado, Germán Ferrer, por su implicación en una supuesta red de extorsión.



"A mi esposo se le endilgó que había abierto una cuenta de seis millones de dólares en Bahamas, en el banco UBS. El montaje fue tan burdo que no se percataron que ese banco no existe en Bahamas. Supuestamente el 29 de marzo mi esposo abrió una cuenta en ese banco... revisen si ese banco existe en Bahamas", comentó.



La página web oficial del banco suizo UBS indica que tiene una oficina subsidiaria en Bahamas.



Sobre su conversación con Zeid, Ortega le advirtió que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha diseñado "estrategias para evitar que los venezolanos puedan votar libremente".



"Presionan a los funcionarios públicos para que voten por la fórmula del Gobierno y se persigue a la oposición", dijo al respecto.



Por ello, la destituida fiscal general pidió a la comunidad internacional que haga el seguimiento de esos comicios, "pues con seguridad vamos a encontrar irregularidades, todo para favorecer a los candidatos del Gobierno".



Sin embargo, Ortega dijo que los venezolanos deben acudir a votar porque "la manera de salir de un Gobierno debe ser a través de elecciones" y expresó su deseo de que la presión popular pueda garantizar algún tipo de transparencia de los resultados.