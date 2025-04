Expareja de Elon Musk vende su lujoso Tesla porque le redujo la manutención de su hijo

La influencer Ashley St. Clair, de 26 años, vendió su lujoso Tesla Model S negro en Manhattan, afirmando que se vio obligada a hacerlo después de que el multimillonario Elon Musk, de quien dice ser la madre de su hijo, redujera la manutención de su hijo en un 60%, según le contó al Daily Mail .

Según el reporte de prensa, St. Clair fue vista entregando las llaves de su vehículo de 100.000 dólares a un representante de Carvana, un gigante de ventas de automóviles en línea. Al ser consultada sobre la razón de la venta, St. Clair declaró: "Necesito compensar el recorte del 60% que Elon hizo a la manutención de nuestro hijo".

St. Clair, quien hizo pública su afirmación de que Musk es el padre de su bebé (nacido en septiembre del año pasado y cuyas iniciales son "RSC") a través de una publicación en X el mes pasado, sostiene que Musk "se deslizó en sus mensajes directos" en mayo de 2023 y que el niño fue concebido a principios de enero de 2024 durante un viaje al Caribe. Incluso compartió una foto de Musk sosteniendo a su hijo como parte de las pruebas de su petición de paternidad.

Ashley St. Clair expareja de Elon Musk. Foto: redes sociales de Ashley St. Clair

La influencer también acusó a Musk de tomar represalias contra ella por haber hecho pública la situación, reduciendo unilateralmente los pagos de manutención a la mitad. Una fuente cercana al caso calificó las acciones del magnate como "impactantes y vergonzosas". St. Clair considera esta reducción como un acto de "venganza" por su decisión de hablar públicamente sobre la paternidad. "Ese es su modus operandi, cuando las mujeres hablan", afirmó.

Así respondió Musk a la noticia de su expareja

Musk, de 53 años, no ha reconocido públicamente ser el padre del niño, aunque respondió con emojis crípticos a publicaciones sobre las afirmaciones de St. Clair en X. Sin embargo, tras la noticia de la venta del Tesla, Musk comentó en una publicación donde se veía a St. Clair junto al vehículo: "No sé si el niño es mío o no, pero no me opongo a averiguarlo; no se necesita orden judicial". Posteriormente, añadió: "Aunque no lo sé con seguridad, le di a Ashley 2,5 millones de dólares y le estoy enviando 500.000 dólares al año".

St. Clair respondió rápidamente a estas afirmaciones, negando haber recibido los 2,5 millones de dólares como regalo y aclarando que los pagos eran manutención para su hijo. "Elon, te pedí que confirmaras la paternidad con una prueba incluso antes de que naciera nuestro hijo, a quien nombraste, y te negaste", arremetió. Además, acusó a Musk de haber reducido la manutención para mantener el control y castigarla por su "desobediencia", señalando que con ello está castigando a su hijo.

I don’t know if the child is mine or not, but am not against finding out. No court order is needed.



Despite not knowing for sure, I have given Ashley $2.5M and am sending her $500k/year. — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2025

St. Clair presentó una demanda de paternidad y custodia en Nueva York el 21 de febrero, alegando que Musk le pidió que mantuviera al bebé en secreto y luego la ignoró en medio de las negociaciones de manutención. También afirmó que Musk no estuvo presente en el nacimiento y solo ha visto al bebé tres veces, siendo ella quien toma todas las decisiones en nombre del niño, motivo por el cual solicitó la custodia completa. La última vez que intentó comunicarse con Musk fue el 13 de febrero, pero no obtuvo respuesta. St. Clair también comentó sobre las protestas contra Tesla, indicando que "Los mercados se están poniendo al día con lo que he sabido durante mucho tiempo".