Experto aclara situación de Venezuela: "Ni gobierno ni oposición quieren enfrentar a Estados Unidos"

La mesa de diálogo entre representantes del Gobierno venezolano y la Asamblea Nacional elegida en 2015 comenzará la próxima semana con un ingrediente que, para el periodista y analista Vladimir Villegas, marcará el rumbo de cualquier acuerdo: la influencia de Estados Unidos. A su juicio, ninguna de las partes está en condiciones de desafiar a Washington, que hoy tiene un papel determinante en la crisis política venezolana.

Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, Villegas aseguró que el proceso de negociación no solo busca abrir un camino hacia una transición democrática, sino que también refleja el peso que ha adquirido Estados Unidos en el escenario político del país. "Ni el gobierno ni la oposición quieren confrontar a Estados Unidos", afirmó, al explicar que ambas partes esperan las señales de Washington antes de tomar decisiones de fondo.

¿Por qué Vladimir Villegas dice que Estados Unidos tiene un papel decisivo en Venezuela?

El periodista explicó que el conflicto político venezolano terminó por darle a Estados Unidos una posición privilegiada dentro de la negociación. Según afirmó, tanto el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez como la oposición reconocen, por necesidad política, la influencia de Washington.



"Estados Unidos hoy tiene una especie de carta dorada en el conflicto político", aseguró. A su juicio, esa realidad responde a que el país norteamericano mantiene interlocución con ambos sectores y tiene intereses geopolíticos que van más allá de la promoción de la democracia.

Villegas agregó que esa situación hace más compleja la negociación, pues el futuro de Venezuela depende no solo de los acuerdos internos, sino también de los intereses internacionales que rodean el proceso.

Delcy Rodríguez y María Corina Machado. Fotos: archivo, AFP.

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¿Qué condiciones considera necesarias para una transición democrática?

El analista sostuvo que cualquier salida deberá pasar por la reconstrucción de las instituciones y por unas elecciones con garantías para todos los sectores políticos.

"Necesitamos crear condiciones para ello", afirmó al mencionar la renovación del poder electoral, la independencia del sistema judicial, el fin de las inhabilitaciones políticas y la restitución de los derechos de los partidos.

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También advirtió que el diálogo solo tendrá credibilidad si produce resultados concretos. "La generación de confianza vendrá dada por las primeras señales", dijo, al recordar que procesos anteriores terminaron sin acuerdos y aumentaron la desconfianza de la población.

Para Villegas, el mayor desafío será ampliar la negociación a otros sectores políticos y sociales. En su opinión, un acuerdo que deje actores por fuera difícilmente podrá convertirse en una solución estable para la crisis venezolana.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Estados Unidos tiene influencia en la negociación de Venezuela?

Según Vladimir Villegas, Washington mantiene interlocución con el oficialismo y la oposición, lo que le da un papel determinante en la búsqueda de una salida política.

¿Qué busca la nueva mesa de diálogo en Venezuela?

El proceso pretende abrir el camino hacia una transición democrática mediante reformas institucionales y futuras elecciones con garantías para todos los sectores.

¿Qué condiciones plantea Vladimir Villegas para recuperar la democracia en Venezuela?

El analista considera necesario renovar las instituciones electorales y judiciales, eliminar las inhabilitaciones políticas y garantizar la participación de todos los actores en unas elecciones libres.