Experto sobre tensión entre China y Taiwán: “Veo poco probable una ofensiva militar”

La tensión entre China, Taiwán y Estados Unidos vuelve a ocupar un lugar central en el escenario internacional en medio de la expectativa por los movimientos diplomáticos y estratégicos entre Washington y Pekín. En entrevista en Mañanas Blu 10:30, el politólogo y doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Araya, explicó por qué Taiwán representa un punto clave para Occidente y qué tan probable es una eventual acción militar de China sobre la isla.

Araya señaló que “la disposición de la República Popular China es efectivamente tomar control absoluto de la isla de Taiwán”, aunque aclaró que concretar ese objetivo “en las formas y en los plazos que eventualmente se ha discutido en la opinión pública, eso es más complejo”.



La importancia de Taiwán para Occidente

El experto explicó que Taiwán concentra una de las industrias tecnológicas más importantes del mundo, especialmente en materia de semiconductores y microchips. “Taiwán concentra una de las industrias en materia de semiconductores y desarrollo tecnológico más importantes del mundo”, afirmó.

Según detalló, estos componentes son fundamentales para la fabricación de teléfonos, computadores, robots y distintos dispositivos tecnológicos utilizados a nivel global. “Estamos hablando de los semiconductores que generan los chips que van en los distintos dispositivos”, indicó Araya, quien subrayó que la isla alberga “un ecosistema tecnológico sumamente importante para la producción científica y tecnológica de Occidente”.

El académico también destacó el valor geopolítico y marítimo de Taiwán. Explicó que la ubicación de la isla limita el acceso expedito de China hacia el Mar del Sur y el océano Pacífico. “Para Occidente esa isla es una especie de contención geográfica natural respecto de la proyección marítima que pudiera tener China”, sostuvo.



¿China podría tomar Taiwán?

Sobre una eventual ofensiva militar china, Araya consideró que un escenario de invasión directa no parece cercano. “Yo no lo creo”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de que Xi Jinping ordene una acción militar sobre Taiwán.



No obstante, reconoció que la defensa y la coerción militar son herramientas habituales dentro del sistema internacional. “La defensa es un elemento importante en el ámbito militar”, afirmó, aunque advirtió que una operación de ese tipo implicaría costos en materia de imagen y narrativa internacional para Pekín.

“Yo veo poco probable que China vaya a tomar control de Taiwán en los términos que tú me estás planteando”, explicó. Sin embargo, agregó que la discusión de fondo pasa por “bajo qué términos, bajo qué condiciones y cómo lo va a hacer”.



El trasfondo histórico de Taiwán

Araya también abordó el componente histórico de la disputa. Indicó que Taiwán ha funcionado históricamente como una plataforma de resistencia frente al poder de la China continental. Como ejemplo, recordó que tras la caída de la dinastía Ming en el siglo XVII, sectores que buscaban restaurarla se refugiaron en la isla.

“Taiwán pasa a ser una especie de plataforma y resistencia al poder que existe en la China continental”, explicó el analista, quien sostuvo que esta dinámica “es absolutamente normal dentro de la historia de China”.

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