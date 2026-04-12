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Blu Radio  / Mundo  / Expertos advierten falta de resultados en política de EEUU hacia Irán: alertan desgaste estratégico

Expertos advierten falta de resultados en política de EEUU hacia Irán: alertan desgaste estratégico

El profesor Carlos Patiño, experto en geopolítica, describió en entrevista con Sala de Prensa Blu el panorama actual como una situación de incertidumbre donde los objetivos estadounidenses parecen estar lejos de alcanzarse.

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