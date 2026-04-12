Expertos advierten falta de resultados en política de EEUU hacia Irán: alertan desgaste estratégico

En medio de una creciente espiral de violencia en el Medio Oriente, la actual estrategia de la administración de Donald Trump frente a Irán enfrenta severos cuestionamientos por parte de analistas internacionales.

El profesor Carlos Patiño, experto en geopolítica, describió en entrevista con Sala de Prensa Blu el panorama actual como una situación de incertidumbre donde los objetivos estadounidenses parecen estar lejos de alcanzarse. Según el analista, la falta de claridad y los mensajes contradictorios han desgastado la posición de Estados Unidos en la región.

Bandera de Estados Unidos e Irán Foto: AFP

Objetivos incumplidos y guerra asimétrica

Patiño señaló que el plan inicial de Washington incluía el cambio de régimen en Teherán, la eliminación del programa nuclear y la destrucción de las capacidades militares iraníes. No obstante, el experto sostiene que ninguno de estos puntos se ha concretado de manera efectiva.

Al respecto, Patiño afirma de forma contundente: "Si uno es la potencia global y presume de que tiene el poder para superar todo el resto del mundo, pues cualquier cosa que se parezca un empate es una derrota".



La situación se complica por el desarrollo de una guerra asimétrica donde el uso de drones y misiles baratos por parte de Irán ha limitado la capacidad de maniobra de los buques y portaviones norteamericanos. Esta realidad ha permitido que el régimen iraní mantenga el control sobre el estratégico estrecho de Ormuz, a pesar de las promesas de apertura militar de Trump.

Presidente Donald Trump Foto: AFP

El "cuarteto autoritario" y el papel de China

El análisis subraya que Irán no está solo, pues forma parte del denominado "cuarteto autoritario" junto a Rusia, China y Corea del Norte. Mientras Rusia aporta inteligencia estratégica, China mantiene un apoyo silencioso a la producción industrial militar iraní.

Patiño advierte que "Estados Unidos por primera vez reniega del sistema internacional que el mismo Estados Unidos construyó", lo que ha dejado al país sin instrumentos de influencia global frente a una China que se posiciona como el "socio confiable" del mercado capitalista.

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Crisis institucional y purga en el Pentágono

En el ámbito interno, la gestión del conflicto ha provocado una crisis sin precedentes en las fuerzas militares estadounidenses. El despido del jefe del Estado Mayor Conjunto y la salida de al menos 22 generales de alto rango sugieren un proceso de politización profunda.

Según Patiño, este escenario marca "uno de los momentos de mayor crisis de los Estados Unidos" desde la Segunda Guerra Mundial, evidenciando una fractura entre la Casa Blanca y sus principales estrategas militares.