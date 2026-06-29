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Explosión de paquete bomba deja 3 heridos graves en Mónaco, entre ellos oligarca ucraniano

Uno de los heridos es el empresario e inversor ucraniano Vadim Ermolaev, quien posee una de las mayores fortunas de su país.

Mónaco
Mónaco
Foto: Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de jun, 2026

Un paquete bomba explotó esta noche en la entrada de un inmueble en Mónaco y dejó a tres personas heridas de gravedad, entre ellas un oligarca ucraniano, informaron los medios locales.

Lionel Beffre, consejero del Gobierno para el ministro del Interior de Mónaco, detalló que las víctimas son un hombre y una mujer de entre cincuenta y sesenta años de edad, y un adolescente, según recogió el medio Monaco Matin.

Tanto ese periódico como la cadena de televisión francesa BFM detallaron posteriormente que, según fuentes de la investigación, uno de los heridos es el empresario e inversor ucraniano Vadim Ermolaev, quien posee una de las mayores fortunas de su país.

Los dos adultos fueron trasladados a un hospital de la cercana Niza, en Francia, y el menor fue ingresado en Lenval.

Además de esos tres heridos graves, hay otras cuatro personas que también recibieron atención médica.

"Se han aplicado todas las medidas de protección para reforzar el nivel de alerta de los servicios del Principado", detalló a BFM el ministro de Estado monegasco, Christophe Mirmand.

La explosión se produjo alrededor de las 21.15 horas (19.15 GMT) en la entrada del edificio Sun's Palace, junto a la Plaza de los Molinos.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el paquete bomba fue depositado por un hombre que luego se dio a la fuga.

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