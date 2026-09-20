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Blu Radio  / Mundo  / Fuerte temblor de 5,5 se registró en Indonesia este domingo 20 de septiembre de 2026

Fuerte temblor de 5,5 se registró en Indonesia este domingo 20 de septiembre de 2026

Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, un factor que suele ser determinante en la intensidad con la que se perciben las ondas sísmicas en la superficie.

Temblor hoy en Indonesia.jpg
Temblor hoy en Indonesia //
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

Un fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió este domingo, 20 de septiembre, diversas zonas de Indonesia, generando alarma entre los habitantes de las áreas próximas al epicentro. Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido reportes inmediatos sobre víctimas mortales o daños estructurales de gran escala.

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Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, un factor que suele ser determinante en la intensidad con la que se perciben las ondas sísmicas en la superficie.

Fuerte sismo hoy en Indonesia.jpg

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Indonesia se encuentra situada en el denominado "Anillo de Fuego" del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Debido a esta ubicación geográfica, el archipiélago es propenso a sufrir terremotos con frecuencia, lo que ha obligado a sus gobiernos a desarrollar una infraestructura de alerta temprana y normas de construcción más estrictas en las últimas décadas.

Aunque Indonesia cuenta con sistemas de monitoreo avanzados para detectar actividad sísmica y posibles amenazas de tsunami, la magnitud registrada en esta ocasión no fue considerada suficiente para activar una alerta general de maremoto por parte de las agencias geológicas regionales.

Las autoridades se mantienen en fase de monitoreo constante ante la posibilidad de réplicas que puedan ocurrir en las próximas horas, instando a la población a seguir las recomendaciones oficiales de los servicios de emergencia y gestión de desastres.

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