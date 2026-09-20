En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Borja
Villa de Leyva
Liga BetPlay
Lotería de Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Un hombre resulta herido de bala en Texas de manos de un agente de ICE

Un hombre resulta herido de bala en Texas de manos de un agente de ICE

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del herido, que fue llevado a un hospital, ni su nombre.

Agente-ICE-AFP.jpg
Agente de ICE
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

Un hombre resultó herido de bala este domingo por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en la ciudad de Austin (Texas, EE.UU.), de acuerdo con la televisión local, KVUE, una filial de la cadena ABC.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del herido, que fue llevado a un hospital, ni su nombre.

Últimas noticias

Ataque masivo con drones en Moscú, Rusia
Mundo

Masivo ataque de 450 drones ucranianos golpea a Rusia: hay al menos 3 muertos en Moscú

Papa León XIV
Mundo

Papa León XIV alerta por grave crisis humanitaria en Somalia y pide ayuda urgente

Tampoco ha trascendido información sobre el incidente.

El congresista Greg Casar exigió una investigación y la publicación "inmediata" de las imágenes de las cámaras de los agentes, en un mensaje en su página de X.

"El horror ha llegado a nuestra ciudad: ICE disparó a una persona en Austin esta mañana. A medida que se esclarecen los hechos, exijo una investigación completa e independiente, la publicación inmediata de las imágenes de las cámaras corporales y la rendición de cuentas de cualquier agente de ICE que haya infringido la ley", indica su mensaje

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Aseguró que al igual que ha ocurrido en otras ciudades, desde Minneapolis hasta Houston (donde han ocurrido incidentes con ICE), los habitantes de Austin alzarán la voz pacíficamente "contra esta letal maquinaria de deportación masiva".

Publicidad

"El ICE ha aterrorizado a nuestro país durante demasiado tiempo. No guardaremos silencio", dijo.

ICE - Estdos Unidos
ICE / Imagen de referencia
Foto: AFP

Incidentes con agentes de ICE han resultado en la muerte de varias personas, incluidos los estadounidenses Renée Good, madre de tres niños, y el enfermero Alex Pretti, ambos en enero de este año en Mineápolis.

Ambos murieron durante multitudinarias protestas por el operativo Metro Surge de ICE en esa ciudad de Minesota.

Publicidad

El caso más reciente ocurrió el pasado julio en Biddeford (Maine) cuando el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero murió tras recibir varios disparos durante un operativo migratorio en el que él no era el objetivo.

El mismo mes, en Texas, el mexicano Lorenzo Salgado Araújo, que conducía su camioneta junto a compañeros de trabajo perdió la vida por disparos de ICE, que aseguró que el inmigrante intentó embestir a los agentes.

Antes, en septiembre de 2025 la víctima fue el mexicano Silverio Villegas durante una parada de tráfico en Chicago cuando le dispararon porque presuntamente intentó escapar y en su huida arrastró a un agente, al que se vio en un video caminando sin dar importancia a lesiones que según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo el que opera ICE, eran graves.

En 2025 murió otro estadounidense, Rubén Ray Martínez, también tras ser baleado durante un operativo de la división de de Investigaciones de Seguridad Nacional, que también opera bajo el DHS.

Mientras que el hondureño Josué Castro Rivera murió al ser atropellado cuando intentaba escapar de un operativo migratorio en octubre de 2025 en Virginia; o, el mexicano, Jaime Alanis García, quien en julio del mismo año perdió la vida al caer desde una altura de nueve metros durante una redada migratoria en California.

Pero además de estas víctimas también se han reportado múltiples muertes bajo custodia en centros de detención a través de todo país.

Relacionados

ICE

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad