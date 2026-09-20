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Blu Radio  / Mundo  / Trump publica una foto con el título "Su hemisferio" que alude al acuerdo con Groenlandia

Trump publica una foto con el título "Su hemisferio" que alude al acuerdo con Groenlandia

"Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin", escribió el mandatario estadounidense en su red al dar a conocer la noticia.

Rostro de Trump mirando de perfil Groenlandia.
Rostro de Trump mirando de perfil Groenlandia. Captura de pantalla truthsocial.
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo -en su plataforma Truth Social- una foto en tonos grises en la que se ve su rostro al mirar de perfil un globo terráqueo y en la que se lee "Su hemisferio".

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El globo, que oculta la parte inferior de su cara, muestra una porción del océano Ártico, Groenlandia y partes de Norteamérica.

Groenlandia - Hielo - Nieve en la montaña
EFE - Foto: AFP.
Foto: AFP.

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La publicación surge luego de que el mandatario anunciara a finales de esta semana un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorgará a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés, además de impedir que adversarios de EE.UU. establezcan bases militares o realicen determinadas inversiones sin su autorización.

"Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin", escribió en su red al dar a conocer la noticia. El acuerdo se firmará durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York a partir de este lunes.

Sobre el acuerdo, el Gobierno danés había informado el viernes 18 de septiembre que la semana que viene firmará con Estados Unidos y con el gobierno de Groenlandia un acuerdo para "fortalecer la seguridad" en la isla ártica, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York a partir del lunes 21 de septiembre.

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"Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos prevén firmar un acuerdo la próxima semana que fortalece la seguridad en el Ártico y en la región norte del Atlántico", se lee en un comunicado difundido el viernes en la cuenta de X de la Oficina de la primera ministra danesa.

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