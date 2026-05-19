Fuerte temblor de magnitud de 6.1 sacudió a Perú este martes

Un temblor de magnitud 6,1 se sintió este martes en el sur y centro de Perú, con epicentro en la sureña región Ica, pero sin noticia de heridos ni daños materiales hasta el momento, según el Centro Sismológico Nacional.

El sismo se ha producido a las 12:57 horas locales (17:57 GMT) con epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, capital de la región del mismo nombre, a una profundidad de 81 kilómetros.

De acuerdo con el comunicado oficial, el sismo ha tenido una intensidad VI en Ica, una de las regiones con mayor actividad sísmica en el territorio peruano y que sufrió el último terremoto devastador de magnitud 7,9 en 2007 con más de 500 víctimas.

Diferentes medios han informado que la población de Ica ha salido rápidamente a la calle y los padres se han dirigido a las escuelas a recoger a sus hijos en previsión de que ocurran réplicas.



El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, declaró a Canal N que la población en Ica ha tenido que salir "muy alterada a zonas abiertas" por la fuerza del movimiento telúrico.

Sin embargo, Tavera indicó que no hay reporte de daños estructurales y que tampoco se espera un tsunami en la costa de Ica.

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"Se ha percibido bastante intenso", aseguró el experto dado que el epicentro estuvo en el continente.

En el caso de Lima, la ciudad capital de Perú, que está a 350 kilómetros al norte de Ica, el movimiento telúrico se sintió de manera ondulatoria por algunos minutos, señaló Tavera.

Perú está localizado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial y regularmente hay eventos preventivos para ensayar las acciones de evacuación de la población.