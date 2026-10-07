Habla mujer que denunció que fue secuestrada y torturada por su exnovia: "Me quemó con una plancha"

“Me quemó los pechos con una plancha”. Con esta frase, una joven reconstruyó algunos de los episodios de violencia que, según denunció, sufrió durante varios meses mientras permanecía bajo el control de su expareja.

La mujer aseguró que fue golpeada, amenazada y sometida a un aislamiento que le impedía mantener contacto con sus familiares.

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El caso ocurrió en Río Gallegos, Argentina, y tiene como víctima a Y.B., una joven de 23 años que denunció haber permanecido secuestrada durante casi siete meses por su expareja, K. Romero, de 27 años. La acusada fue detenida y permanece con prisión preventiva mientras la Justicia avanza en la investigación por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones graves.

En diálogo con medios argentinos, Y.B. relató que las agresiones habrían comenzado a principios de este año y que aumentaron progresivamente. Uno de los primeros episodios que recordó ocurrió cuando Romero le habría propinado un golpe en la nariz, provocándole una inflamación que permaneció durante cerca de dos semanas.



violencia contra las mujeres. Foto: Cepaz.

Sin embargo, la joven identificó como uno de los ataques más graves el ocurrido en abril. Según su relato, fue agredida con una plancha y sufrió quemaduras de segundo grado.

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Las amenazas, aseguró, también jugaron un papel determinante para impedir que pudiera escapar antes. Y.B. afirmó que su expareja utilizaba a sus familiares como una forma de intimidación y le advertía que podía hacerles daño a sus hermanos menores.

Me decía que iba a hacerle algo a mis hermanos más chicos contó la joven

La familia de Y.B. aseguró que durante ese periodo también se produjo un aislamiento progresivo. Según sus allegados, Romero le habría quitado el celular, restringido el acceso a sus redes sociales y cuentas bancarias y limitado sus posibilidades de comunicación con el exterior.

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Los familiares señalaron además que la acusada habría llegado a hacerse pasar por la joven para enviar mensajes y crear perfiles falsos. De acuerdo con su versión, estas acciones habrían contribuido a mantenerla alejada de las personas que intentaban contactarla.

Los allegados también aseguraron que buscaron intervenir durante los meses en los que la joven permaneció aislada, pero que se encontraron con obstáculos derivados de denuncias y restricciones que, según su relato, había solicitado Romero.

Nunca podíamos hacer nada, porque siempre Romero nos denunciaba con restricciones, también que no subamos nada a redes sociales y demás manifestaron a medios locales

La joven finalmente logró escapar después de uno de los episodios que ahora es materia de investigación. Según las autoridades, habría sido atacada con distintos elementos que posteriormente fueron encontrados dentro de la vivienda.

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Durante un procedimiento realizado por la División de Investigaciones de Río Gallegos, los agentes incautaron un martillo, un destornillador y alambres de púa, elementos que fueron incorporados a la investigación.

Tras conseguir salir del lugar, Y.B. corrió por las calles hasta llegar a las inmediaciones del natatorio municipal. Allí pidió ayuda a vecinos, quienes dieron aviso a la Policía de Santa Cruz.

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La denuncia fue recibida por la División Comisaría de la Mujer y la Familia y quedó bajo la intervención del Juzgado de Instrucción N.º 2. Las autoridades iniciaron labores de investigación y siguieron el rastro de un vehículo relacionado con el caso, hasta llegar a una vivienda ubicada en la calle Tres Lagos.

La joven fue trasladada a la Comisaría Tercera, donde quedó bajo resguardo mientras se activaban los mecanismos de asistencia y contención.

Romero fue detenida y quedó a disposición de la Justicia. Mientras continúa la investigación para establecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, la familia de Y.B. pide que la acusada permanezca privada de la libertad.