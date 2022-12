Hackeo no tuvo impacto en resultado de elección presidencial, afirma Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el pirateo y divulgación de correos electrónicos de dirigentes políticos no tuvo efecto en el resultado de la elección presidencial de noviembre pasado.



"Aunque Rusia, China, otros países, grupos y personas" buscan penetrar la estructura cibernética de gobiernos y empresas estadounidenses, "no hubo absolutamente ningún efecto en el resultado de la elección, incluido el hecho de que no hubo trampas en las máquinas de votación", señaló en un comunicado el republicano.