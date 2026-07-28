En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Angie Rodríguez
Terremoto Japón
Posesión presidencial
Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hallan los cuerpos de cinco recién nacidos en la vivienda de una pareja

Hallan los cuerpos de cinco recién nacidos en la vivienda de una pareja

Un caso que conmociona a Francia es investigado por las autoridades tras el hallazgo de cinco cuerpos de recién nacidos en una vivienda familiar. La policía busca establecer las circunstancias de las muertes mientras avanzan los exámenes forenses.

Hallan los cuerpos de cinco recién nacidos en la vivienda de una pareja
Los investigadores localizaron posteriormente los restos de otros cuatro bebés dentro de cajas
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

Los cuerpos de cinco recién nacidos o fetos han sido hallados en la vivienda de una pareja en la ciudad francesa de Orange (sureste), informaron este martes la televisión France 3 y la emisora ICI Provence-Alpes.

El hallazgo se produjo después de que la mujer diera a luz durante el fin de semana a un bebé sano tras un embarazo que, según los medios franceses, no había sido detectado.

Mientras ella permanecía en el hospital, su marido registró la vivienda familiar y encontró el primer cuerpo, tras lo cual alertó de inmediato a las autoridades.

Los investigadores localizaron posteriormente los restos de otros cuatro bebés dentro de cajas, según fuentes próximas al caso citadas por Franceinfo.

Las pesquisas deberán determinar la naturaleza exacta de los restos, así como las circunstancias y la fecha de las muertes.

La policía ha abierto una investigación y los primeros exámenes forenses, incluida una autopsia, están previstos para este miércoles.

Autopsia, referencia
Autopsia, referencia
Foto: ImageFX

La mujer, que tiene otros dos hijos de 8 y 12 años con su marido, permanece hospitalizada y por el momento no ha sido puesta bajo custodia policial.

Publicidad

La investigación ha sido confiada a la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada.

Este suceso evoca otros casos similares recientes en Francia. El pasado mes de febrero, una mujer fue detenida en Alto Saona tras el hallazgo de dos bebés en un congelador, mientras que en 2022 se descubrieron otros dos recién nacidos en idénticas circunstancias en Bédoin, en el departamento de Vaucluse.

En el precedente más grave registrado en Francia, Dominique Cottrez fue condenada en 2015 a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos, después de que el tribunal reconociera una alteración de su capacidad de discernimiento.

Vea también:

Renault
Motor

Francia lleva a juicio a Renault por estafa agravada por el escándalo Dieselgate

Zinedine Zidane y Philippe Diallo posan en la FFF tras la presentación del nuevo seleccionador de Francia.
Deportes

Zinedine Zidane es el nuevo seleccionador de Francia: firmó hasta después del Mundial de 2030

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Francia

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad