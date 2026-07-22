Hallan muerto en Francia a Daniel Siad, señalado en los archivos del caso Jeffrey Epstein

La Justicia francesa investiga la muerte de Daniel Siad, un ciudadano sueco de origen argelino que fue señalado en los archivos del caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein como presunto captador de víctimas para su red de explotación sexual. El hombre fue encontrado sin vida en las afueras de París, donde residía, según informó este miércoles la prensa francesa.

Daniel Siad fue hallado muerto en su vivienda

De acuerdo con el diario Le Parisien, Daniel Siad, de 69 años, fue encontrado muerto en una vivienda ubicada en Colombes, al noroeste de París, en el departamento de Altos del Sena.

El cuerpo fue hallado por una mujer de 28 años con quien compartía residencia. Según la publicación, la mujer lo encontró tendido en el suelo de la cocina y dio aviso a las autoridades.

Las primeras informaciones apuntan a que la causa probable del fallecimiento sería un paro cardíaco. Sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación para establecer con precisión las circunstancias de la muerte y determinar si existen elementos adicionales que deban ser esclarecidos.



Epstein junto a tres mujeres. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU.

Su nombre apareció miles de veces en los archivos del caso Epstein

Daniel Siad cobró notoriedad internacional tras la desclasificación, a comienzos de este año, de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein.

En esos archivos, su nombre aparece mencionado en miles de ocasiones y las investigaciones lo señalan como un supuesto reclutador de modelos en distintos países para ponerlas en contacto con Epstein.

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Las acusaciones derivadas de esos documentos también dieron lugar a varias denuncias por presunta violación en su contra. No obstante, Siad rechazó las imputaciones y sostuvo públicamente que era "un padre de familia".

Francia mantiene abiertas investigaciones sobre la red de Epstein

Las autoridades francesas mantienen abiertas varias investigaciones relacionadas con las actividades de Jeffrey Epstein en territorio francés.

París era considerada uno de los principales puntos de operación de la red del financiero estadounidense en Europa. Epstein era propietario de un apartamento de lujo ubicado en el número 22 de la avenida Foch, una de las zonas más exclusivas de la capital francesa.

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A partir de estas conexiones, la Fiscalía francesa abrió investigaciones para esclarecer posibles delitos sexuales cometidos en Francia, así como eventuales operaciones financieras vinculadas a la estructura de Epstein.

Dentro de esas pesquisas figuraba Daniel Siad como una de las personas bajo investigación por su presunta participación en el reclutamiento de mujeres para la organización.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la muerte del ciudadano sueco guarda relación con las investigaciones en curso o si se trata de un fallecimiento por causas naturales. La investigación judicial continúa para establecer oficialmente las circunstancias del caso.