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Hallan seis personas muertas en un container de carga en Texas

Un año antes, 53 migrantes fallecieron después de ser abandonados en un remolque, en medio de temperaturas extremas, en una carretera aislada.

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Foto: ImageFX
Por: AFP
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Seis personas fueron halladas muertas el domingo dentro de un vagón de carga en el sur de Texas, informaron medios estadounidenses. Los cuerpos fueron descubiertos cerca de la frontera entre Estados Unidos y México por un empleado de Union Pacific, la compañía de transporte de mercancías, indicó el Departamento de Policía de Laredo citado por The New York Times.

La policía intenta determinar la causa de las muertes, añadió el diario. "Es un hecho muy lamentable, son demasiadas vidas perdidas", declaró José Espinoza, portavoz de la policía, citado por CNN.

Las temperaturas en la zona donde se halló el vagón eran superiores a los 30 °C el domingo. En 2023 dos migrantes murieron en un vagón de tren en Texas. Un año antes, 53 migrantes fallecieron después de ser abandonados en un remolque, en medio de temperaturas extremas, en una carretera aislada.

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