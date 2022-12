Hillary Clinton, primera mujer en aspirar a la Casa Blanca en EE.UU.

La Convención Nacional del Partido Demócrata proclamó este martes a Hillary Clinton como su candidata a la presidencia en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, en un hecho sin precedentes.

La ex secretaria de Estado superó el número necesario de votos de los delegados para ser declarada candidata a la presidencia. Es la primera vez que una mujer alcanza esta responsabilidad en uno de los dos principales partidos estadounidenses.

Hoy Hillary Clinton ha superado uno más de esos obstáculos, después de caer hace ocho años y volverse a levantar, al ser nominada como la primera mujer candidata a la Presidencia de Estados Unidos y reivindicarse así como un eterno Ave Fénix.

Experta en capear escándalos políticos y personales, Clinton, quien nunca renunció a su apellido de soltera, se ha especializado en trufar disciplina y resiliencia, apretar los labios y seguir adelante.

Durante este periodo de primarias, la sombra de la derrota de 2008 planeó sobre su cabeza, cuando ganó por un margen estrechísimo ante Bernie Sanders en Iowa, y fue derrotada de forma aplastante por el senador en Nuevo Hampshire, un escenario peligroso para el inicio electoral.



Pero como siempre, se mantuvo firme, y apelando al voto latino y afroamericano, donde también se ha hecho fuerte a base de pelear por esas minorías a lo largo de las décadas, recuperó terreno hasta finalmente alzarse con los delegados necesarios para la nominación a principios de junio en California.



Como si a un plato le faltara la sal, a su vida pública no le podía faltar la polémica, así que en este periodo electoral el escándalo por su uso de un servidor privado de correo electrónico mientras era secretaria de Estado (2009-2013) hizo el cupo, aunque finalmente, hace apenas unas semanas, la Justicia decidió no procesarla.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Blu Radio conoció el documento de la denuncia de Eduardo Padilla Hernández en la que involucra al actual secretario de Salud de Córdoba, José Fernando Tirado en un escándalo de corrupción de la salud.



-Algunas de las víctimas de las Chuzadas se pronunciaron acerca de la condena contra el Ex- subdirector del DAS, José Miguel Narváez, resaltando que en alguna manera el país pudo hacer justicia en contra de este delito.



-El Gobierno Nacional y los mandatarios departamentales dicen que con los protocolos de las zonas campamentarias la ciudadanía se sentirá segura e informada sobre la ubicación de los desmovilizados de las Farc.



-En noviembre finalizaría el plan piloto de erradicación con glifosato de cultivos ilícitos en Nariño y Chocó. De dar positivo el análisis se podría aplicar en cuatro regiones más.

-La compra de un seguro obligatorio y multas ejemplares para los médicos irresponsable son algunos de los puntos que tiene el nuevo proyecto de ley que se presentará ante el Congreso con respecto a la normativa de las cirugías plásticas en el país.

-14 ciudadanos haitianos fueron sorprendidos por la Policía cuando transitaban de forma irregular por la terminal de transportes de Neiva.

-La Secretaría de salud afirmó que el distrito pagó 4 veces más por servicios de ambulancias que eran responsabilidad de entidades privadas.

-El alcalde mayor de Bogotá Enrique Peñalosa anunció hoy que ya se iniciaron las demoliciones en el Bronx para la renovación urbana del sector.