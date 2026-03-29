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Hombre acabó con la vida de un celador de un bar en vía pública: esto se sabe

Según el video de cámaras de seguridad de la zona, el hombre llegó al lugar y sostuvo un breve contacto con la víctima antes de perpetrar el ataque.

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