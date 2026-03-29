Hombre acabó con la vida de un celador de un bar en vía pública: esto se sabe

El asesinato de Roberto, guardia de seguridad del bar Zenzao Men’s Club, en Ciudad Sahagún, Hidalgo, en México, quedó registrado en video y ha generado rechazo a nivel nacional.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 28 de febrero, cuando el presunto agresor, identificado como Alexis, llegó al lugar y sostuvo un breve contacto con la víctima antes de perpetrar el ataque.

De acuerdo con la información conocida por medios locales, Roberto habría solicitado al hombre retirarse del establecimiento por su estado de embriaguez y comportamiento. Minutos después, tras un intercambio de palabras, el señalado atacante sacó un arma blanca y lo agredió en repetidas ocasiones.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde murió horas después debido a la gravedad de las heridas. Familiares del guardia denuncian presuntas irregularidades en la actuación de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.



Este video

Según indican, inicialmente el caso habría sido tratado como lesiones, y solo tras la muerte de Roberto se avanzó en la tipificación como homicidio doloso. A más de un mes de los hechos, aseguran que no se ha ejecutado una orden de captura contra el presunto responsable.

El caso también generó controversia luego de que periodistas del programa C4 en Alerta denunciaran agresiones y amenazas por parte de funcionarios durante el cubrimiento en la zona. De acuerdo con estas versiones, los hechos estarían relacionados con intentos de impedir la difusión del caso, que además señalaría posibles vínculos del agresor con redes de narcomenudeo.

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Mientras el presunto responsable continúa prófugo, familiares y ciudadanos exigen avances en la investigación y resultados concretos por parte de las autoridades. El video del ataque se mantiene como una de las principales pruebas dentro del proceso.