Hombre confesó en vivo en televisión que mató a su mamá y relató cómo

“Sí, la maté”, fue el crudo relato de Lorenzo Carbone ante medios de comunicación que lo interrogaron por el asesinato de su madre , quien fue encontrada sin vida en su casa, en Módena, región de Emilia Romaña en Italia. El atroz crimen lo confesó cuando regresaba a la ciudad después de estar desaparecido por unos días.

En la puerta de la casa, los periodistas del medio Pomeriggio 5 le preguntaron por su madre y ahí, reveló todo. Contó que, supuestamente, lo hizo “por instinto”. El hecho ocurrió el pasado 21 de septiembre y la Policía ya investigaba las causas de la muerte de la mujer de 80 años, quien fue hallada por otra de sus hijas tendida en una cama.

“Fue un instinto, no podía soportarlo más. La estrangulé, no sé por qué lo hice. De vez en cuando me hacía enojar porque no dejaba de repetir lo mismo”, expresó Carbone ante las cámaras.

En ese momento, empezó a llorar y relató cómo asesinó a su mamá. Según admitió, la estranguló usando una almohada, después cogió la funda y unas cuerdas que estaban en el cuarto donde ocurrió el crimen.

Publicidad

Al confesar esto, uno de los periodistas que estaban allí llamó a la Policía y fue detenido. Ahora, está detenido mientras se adelanta el juicio del caso. Después de esto, Pomeriggio 5 entregó más detalles de lo sucedido. De acuerdo con uno de los periodistas y por información de los abogados de Carbone, Rizzo y Salinitro, él está “afectado, frágil, todavía está en estado de shock, no se siente capaz de hablar”.

Omicidio di Fiorano, "Lorenzo Carbone è ancora sotto shock"



Tutti gli aggiornamenti in diretta a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/P2eouxnz3L — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 24, 2024

“Como anticipamos ayer, hemos estado mucho tiempo, justamente, en contacto con los carabineros y hemos entregado todo. Fue allí donde conocimos por primera vez a los abogados de Carbone, Rizzo y Salinitro, quienes también hemos escuchado hace poco y que esta mañana fueron a encontrarse en la cárcel con su defendido”, dijo.

Publicidad

El periodista que cubre el caso añadió que los abogados le contaron que Lorenzo Carbone no tiene intenciones de huir, pues, de lo contrario, no habría ido hasta su casa a confesar todo.