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Blu Radio  / Mundo  / Hombre ingresó a colegio y les quitó la vida a cuatro niños de 2 y 3 años: esto se sabe

Hombre ingresó a colegio y les quitó la vida a cuatro niños de 2 y 3 años: esto se sabe

El hombre entró al colegio tras identificarse como un padre para luego cometer el crimen. Autoridades investigan.

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