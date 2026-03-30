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Blu Radio  / Mundo  / Menor de 15 años acaba con la vida de su compañero de clases de 13 años: 8 más resultaron heridos

Menor de 15 años acaba con la vida de su compañero de clases de 13 años: 8 más resultaron heridos

La violencia sacudió a Argentina tras un inusual tiroteo escolar en Santa Fe, donde un estudiante de 13 años perdió la vida y al menos ocho personas resultaron heridas.

Menor de 15 años acaba con la vida de su compañero de clases de 13 años: 8 más resultaron heridos
Menor de 15 años acaba con la vida de su compañero de clases de 13 años: 8 más resultaron heridos
Foto: redes sociales
Por: AFP
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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