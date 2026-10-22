Hombre murió tras caer de una cascada de 80 metros mientras grababa un video: "Te espera la muerte"

Un hombre de 32 años murió luego de caer desde una altura aproximada de 80 metros mientras se encontraba cerca de una cascada. Minutos antes del accidente, la víctima había grabado un video en el que advertía sobre el peligro de precipitarse desde ese punto. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, después de que sus amigos alertaran a las autoridades por su desaparición.

El hecho ocurrió en la Cachoeira da Fortuna, ubicada en el distrito de Córrego do Ouro, en Brasil. La víctima fue identificada como Maurício Marques Gomes, un mecánico que, según reportes de medios locales, visitaba por primera vez este atractivo natural. El hombre había llegado al lugar el lunes 12, durante un día festivo, y compartió varias imágenes a través de sus estados de WhatsApp.

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Una de las grabaciones llamó la atención por las palabras que pronunció mientras enfocaba la caída de agua. “Si te caes por aquí, mi hijo, solo te espera la muerte. ¿Quién aguanta esto?”, dijo Maurício al referirse a la altura de la cascada.

O mecânico Márcio Gomes Marques de 32 anos estava visitando a cachoeira da fortuna, em Córrego do Ouro, no município de Macaé, norte fluminense, quando escorregou em uma pedra com limbo e caiu de uma altura de 80 metros. Márcio não resistiu a queda. antes da queda ele gravou esse… pic.twitter.com/euCyo6Dy0j — Henrique 🙂‍↕️ (@Henrikipedia83) October 15, 2026

La advertencia quedó registrada poco antes del accidente. Según la información difundida por medios locales, el hombre les habría comentado a sus allegados que tenía previsto dejar su teléfono celular grabando mientras cruzaba una gran roca en la zona.



La preocupación comenzó cuando Maurício no regresó a su casa durante la noche del lunes. Al no tener noticias de él, sus amigos iniciaron la búsqueda y posteriormente informaron a las autoridades para que se activaran las labores de localización.

Los equipos de emergencia llegaron hasta el sitio y adelantaron las tareas de búsqueda. El martes, a las 3:20 de la tarde, los bomberos encontraron el cuerpo del mecánico en el pozo de agua situado al pie de la cascada.

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En la parte superior del lugar también hallaron su gorra y el teléfono celular, elementos que podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido antes de la caída.

Uno de los amigos de la víctima, quien grabó imágenes de la zona donde fue encontrado el cuerpo, calculó que la caída habría sido de aproximadamente 80 metros.

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Qué se sabe sobre la causa de muerte

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a que Maurício habría perdido el equilibrio mientras transitaba por una superficie rocosa cercana a la cascada. Durante la caída, presuntamente golpeó su cabeza contra una roca, lo que le habría provocado lesiones mortales.

Los exámenes forenses establecieron que el fallecimiento se produjo por los traumatismos ocasionados por el impacto. Sin embargo, los detalles sobre la secuencia exacta del accidente corresponden a las hipótesis iniciales conocidas a partir de los reportes locales.