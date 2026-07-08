Hombre persiguió a un delincuente y terminó con un disparo en el rostro: esto se sabe

Presenciar un delito puede generar el impulso de intervenir para ayudar a la víctima o detener al responsable. Sin embargo, aunque parezca lo correcto, no siempre es la mejor decisión, ya que los delincuentes pueden estar armados o reaccionar de forma violenta, poniendo en riesgo la vida de quienes intentan enfrentarlos.

En estos casos, las autoridades recomiendan priorizar la seguridad personal y reportar el hecho a la Policía.

Un caso ocurrido en São Paulo, Brasil, es el ejemplo perfecto del peligro que existe en este tipo de acciones, luego de que un hombre terminara gravemente herido tras perseguir a un presunto delincuente.

Cámaras de seguridad captaron la persecución y el ataque

El hecho ocurrió la noche del pasado 5 de julio en la región de Capão Redondo, ubicada en la zona sur de São Paulo.

De acuerdo con la información conocida, el hombre presenció el momento en que un delincuente asaltaba a una mujer. En lugar de alejarse, decidió perseguir al sospechoso con su automóvil.

Las cámaras de seguridad registraron cómo el conductor aceleró para alcanzar al motociclista y, segundos después, logró derribarlo, arrastrándolo varios metros por la calle José Nunes, en el barrio Jardim Lidia.

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En otra grabación se observa que el presunto delincuente quedó contra un poste de luz. Sin embargo, logró levantarse rápidamente, sacó un arma de fuego y apuntó contra el conductor, quien ya había descendido del vehículo.

Aunque la víctima intentó protegerse escondiéndose detrás del poste, el atacante continuó disparando mientras avanzaba hacia él. El hombre corrió con una mano sobre el rostro y buscó refugio detrás de su automóvil, donde finalmente cayó herido. Tras el ataque, el delincuente levantó la motocicleta y escapó del lugar.

Según la Policía, uno de los disparos impactó en el rostro de la víctima, quien fue auxiliada por personas que se encontraban en la zona y trasladada al Hospital de Urgencias Campo Limpo. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

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El caso quedó en manos del 92.º Distrito Policial, que adelanta las investigaciones para identificar y capturar al responsable del ataque.

¿Qué hacer si presencia un robo?

Las autoridades recomiendan que, ante un hecho delictivo, las personas eviten enfrentarse directamente al responsable, ya que podría estar armado o actuar de forma impredecible. En su lugar, aconsejan:

