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Iba a 286 km/h en un Tesla cuando un neumático falló: así terminó el accidente

El Model S Plaid de Tesla circulaba por una autopista en Alemania cuando un neumático trasero aparentemente sufrió un deterioro. El conductor perdió el control a gran velocidad.

Un Tesla revienta un neumático a 286 km/h.
Un Tesla revienta un neumático a 286 km/h. Captura de pantalla video redes sociales @MatthewDR.
Por: Camilo Álvarez
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Actualizado: 3 de oct, 2026

El accidente ocurrió en una autopista de Alemania, en uno de los tramos en los que no existe un límite máximo obligatorio de velocidad. Aunque en estas carreteras se recomienda circular a 130 km/h, el conductor del Tesla aprovechó una zona despejada para llevar el vehículo a velocidades superiores a los 200 km/h.

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El Model S Plaid tiene prestaciones que permiten alcanzar velocidades muy elevadas. Su sistema de propulsión eléctrico desarrolla alrededor de 1.020 CV y puede acelerar de 0 a 100 km/h en poco más de dos segundos.

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En el video del recorrido, el velocímetro llega a mostrar aproximadamente 286 km/h. Es entonces cuando se produce el problema que desencadena el accidente.

El conductor intenta mantener el control mediante movimientos de contravolante, pero la velocidad deja muy poco margen para corregir la trayectoria. Aunque el momento exacto del impacto no aparece en la grabación, las fotografías posteriores permiten observar la magnitud de los daños sufridos por el vehículo.

¿Qué neumáticos llevaba el Tesla que sufrió el accidente?

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Según la descripción del video, el automóvil utilizaba neumáticos cuentan con clasificación de velocidad Y, correspondiente a productos preparados para velocidades de hasta 300 km/h bajo las condiciones establecidas por el fabricante.

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Sin embargo, el autor del video atribuye el accidente a una separación de la banda de rodadura, pero no existe por ahora un peritaje técnico independiente que confirme que ese defecto fue definitivamente la causa del siniestro.

¿El conductor del Tesla sobrevivió al accidente?

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Pese a la violencia del accidente y a los graves daños que sufrió el Model S Plaid, no se registraron víctimas mortales. El conductor sobrevivió y algunas informaciones posteriores indican que se encontraba recuperándose de las lesiones.

El siniestro también pone de relieve las exigencias a las que están sometidos los neumáticos de vehículos eléctricos de altas prestaciones: en este caso, más de 1.000 CV, más de dos toneladas de peso y velocidades cercanas a los 300 km/h.

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