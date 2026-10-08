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Iban a desconectarla cuando despertó: lo nuevo de la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales

Caso Christa Pike
Caso Christa Pike.
Foto: Redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

La mujer estadounidense condenada por asesinato que sobrevivió a una ejecución fallida logró caminar por su habitación de hospital, aunque mentalmente está "confundida", dijo su abogado en una entrevista emitida el jueves.

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Pike, de 50 años, había sido considerada con muerte cerebral tras recibir dos dosis letales del fármaco pentobarbital el 30 de septiembre que no lograron matarla.

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Según sus abogados, los médicos tenían previsto retirarle el soporte vital el martes, cuando inesperadamente se despertó y empezó a hablar.

"Hoy se ha levantado y está caminando por primera vez, pero solo por la habitación, ya sabe, no muy lejos", dijo el abogado Stephen Ferrell a la BBC.

"También está algo confundida. Puede perder el hilo del pensamiento muy fácilmente y se olvida de adónde va", detalló.

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"Podría haber algún daño permanente. Aún no lo sabemos", añadió Ferrell, quien no ha visto personalmente a Pike ni ha hablado con ella, pero recibe información de colegas que sí lo han hecho.

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Pike fue condenada a muerte en el estado de Tennessee por el asesinato de una compañera de clase cometido cuando era adolescente.

Desde la ejecución fallida, sus abogados han pedido repetidamente al gobernador Bill Lee que conmute su pena por cadena perpetua.

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Lee ha suspendido las ejecuciones en Tennessee a la espera de una investigación independiente del caso de la ejecución.

Christa Pike
Christa Pike.
Foto: Redes sociales

"Terreno desconocido"

Se desconoce si el estado intentará ejecutar nuevamente a Pike en algún momento: "Estamos realmente en terreno muy desconocido", dijo Ferrell.

Pike es la única reclusa que ha sobrevivido tras recibir inyecciones con dosis letales de fármacos utilizados para ejecutar personas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPI, por sus siglas en inglés).

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Otros casos de ejecuciones fallidas en Estados Unidos se debieron a que el procedimiento no salió según lo previsto, aunque esos reclusos finalmente murieron, de acuerdo con el DPI.

Hubo siete ejecuciones que se detuvieron cuando el personal no pudo colocar las líneas intravenosas para la inyección letal.

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El miércoles, un tribunal ordenó a las autoridades penitenciarias de Tennessee preservar todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida de Pike, incluidos los suministros médicos, desechos y grabaciones de audio y video.

Excluyendo el caso de Pike, ha habido 30 ejecuciones en Estados Unidos este año, todas por inyección letal.

La más reciente fue la de Jamaal Howard, ejecutado en Texas el miércoles por matar a un empleado de tienda durante un robo en el año 2000.

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La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados estadounidenses, mientras que otros tres -California, Oregón y Pensilvania- mantienen moratorias.

El Pentágono indicó esta semana que el presidente Donald Trump ha aprobado la ejecución de Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército estadounidense que mató a 13 personas e hirió a más de 20 en Fort Hood, Texas, en 2009.

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La ejecución de Hasan por fusilamiento, prevista para el 3 de diciembre, sería la primera llevada a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses desde 1961.

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