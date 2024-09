Imagen de la Virgen quedó intacta tras voraz incendio que acabó con todo

Miles de hectáreas en Córdoba, Argentina, han sido consumidas por los graves incendios forestales de los últimos días. Incluso, miembros del Ejército fueron desplegados para ayudar a los brigadistas y bomberos que atienden la emergencia. Actualmente, son cuatro los puntos críticos, según informaron las autoridades locales.

Punilla, ubicado en la provincia de Córdoba, es una de las zonas más afectadas. El fuego logró avanzar y destruyó un santuario ubicado allí, el Centro Mariano del Espíritu Santo. Fotos de la devastación evidenciaron cómo quedó el lugar y una de estas imágenes, en particular, captó la atención de los socorristas y habitantes.

Incendios forestales en Córdoba, Argentina Foto: AFP

La imagen de la Virgen que sobrevivió al fuego

Mientras se hacía un recorrido por el lugar, el fotógrafo Ariel Luna encontró una estatua en medio de las llamas, era la imagen de la Virgen sin un solo daño y según reportó el medio Todo Noticias , permaneció intacta entre las ruinas y cenizas.

La sorprendente fotografía muestra una sombra y al fondo trozos de madera consumidos por el fuego, así como escombros tirados. En declaraciones a medios argentinos, Luna relató que, mientras hacían el registro con otros compañeros, apareció lo que describió como una marea naranja y, en ese momento, pensaron que era una casa, pero se dieron cuenta que en realidad era un santuario.

Publicidad

Esta es la imagen de la Virgen en medio de un incendio

Imagen de la Virgen que no se quemó Foto: tomada de Ariel Luna y TodoNoticias

“Entro a sacar fotos en medio de todas las estructuras prendidas fuego, me doy vuelta y veo la Virgen totalmente blanca (…) No tenía ni una marca, no estaba chamuscada, nada”, explicó al medio El Doce de Córdoba.

Publicidad

Según recordó, le dijeron que esa imagen no se había quemado porque estaba hecha de yeso, pero para él, eso fue simplemente “increíble” porque era una “marea de fuego que en 10 segundos consumió todo”.

Imagen de la Virgen que no se quemó Foto: tomada de Ariel Luna y TodoNoticias

Pese a esta explicación, Luna insistió en que, como muchos lugareños dicen, pudo tratarse de algo extraordinario, como una especie de milagro.

“Creo que no es casual haber sacado esa foto en medio de todo este desastre. Me enteré de que hay gente que le reza a la imagen y que creen que se trata de un milagro”, puntualizó a los medios locales.

Cabe recordar que los focos activos están en Salsacate, cerca de la Quebrada de la Mermela y en el Valle de Calamuchita, donde está este santuario, entre las localidades de Villa Berna y Villa Alpina.