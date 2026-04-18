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Impactante aterrizaje: paracaidista se desvía y termina chocando contra pantalla en pleno partido

Según videos grabados por los asistentes, al parecer, el hombre descendía como parte de una exhibición aérea, pero aparentemente se desvió de su ruta.

Paraidista choca ontra pantalla.jpg
Paracaidista choca contra pantalla.
Foto: captura de video en X, @AlertaNews24.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de abr, 2026

Un momento inesperado interrumpió la emoción de un partido de fútbol en Virginia, Estados Unidos, cuando un paracaidista terminó protagonizando un aparatoso incidente frente a miles de asistentes.

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Según videos grabados por el público, al parecer, el hombre descendía como parte de una exhibición aérea, pero aparentemente se desvió de su ruta.

En cuestión de segundos, perdió precisión en el aterrizaje y terminó chocando contra una de las pantallas gigantes del lugar. El impacto lo dejó colgando de su paracaídas, suspendido a varios metros de altura.

Durante algunos minutos, el paracaidista permaneció atrapado mientras los espectadores observaban con preocupación. Finalmente, el cuerpo de bomberos llegó al lugar y logró rescatarlo de forma segura, evitando que la situación pasara a mayores.

Riesgos que pueden ocurrir al hacer paracaidismo

Este tipo de incidentes deja ver los riesgos asociados al paracaidismo, especialmente cuando no se cuenta con suficiente experiencia o cuando factores externos, como el viento, cambian de forma repentina.

Expertos indican que las corrientes de aire pueden alterar la trayectoria incluso de paracaidistas entrenados, haciendo que el control del descenso sea mucho más complejo. Además, una mala planificación del punto de aterrizaje o errores de cálculo pueden derivar en accidentes como este.

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Afortunadamente, en este caso el incidente no dejó consecuencias graves, pero sirve como recordatorio de la importancia de la preparación, el entrenamiento adecuado y la evaluación de las condiciones climáticas antes de realizar este tipo de actividades.

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