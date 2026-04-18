Violento ataque en bar deja 8 muertos en el centro de México; autoridades investigan

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando sujetos armados ingresaron a un establecimiento en el municipio de Ayala y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar, según los primeros reportes.

Autoridades confirmaron que ocho personas murieron este sábado tras el ataque armado que ocurrió en un bar del estado de Morelos (centro de México), según informaron autoridades estatales.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos detalló que las personas fallecidas fueron encontradas en el interior del establecimiento, descrito como un "bar de operación irregular".

8 personas sin vida es el saldo de un ataque armado suscitado las primeras horas de este sábado en la inauguración del bar "El Rincón de la Banda", ubicado sobre el boulevard a Anenecuilco en Ayala. Entre los fallecidos se encuentra una mujer pic.twitter.com/yL2uYpQVvH — PuntoPorPuntoTV (@PuntoPorPuntoTV) April 18, 2026

"Peritos(…) efectúan en estos momentos los procedimientos técnico-legales en torno a ocho cuerpos sin vida", indicó.



Añadió que ya se iniciaron las indagatorias para esclarecer lo ocurrido, y prometió que se agotarán todas las líneas de investigación.

Morelos, vecino de la Ciudad de México, ha sido escenario recurrente de ataques armados vinculados al crimen organizado, especialmente en municipios de la región oriente, como Ayala y Cuautla.

La madrugada de hoy, siete hombres y una mujer asesinados en un ataque en un bar en el poblado de Anenecuilco de Ayala pic.twitter.com/Cm1PQIGvhL — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) April 18, 2026

Ataques armados en bares y centros nocturnos han sido utilizados en distintos casos como forma de disputa entre grupos delictivos por el control territorial.

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Las autoridades no han informado hasta el momento sobre el móvil del ataque ni sobre posibles responsables.

Tampoco se ha confirmado si hay personas lesionadas.

En el primer trimestre de 2026, el Gobierno de México reportó un promedio de 50,8 homicidios diarios, el nivel más bajo en 11 años. Morelos concentra el 6,4 % de los registros a nivel nacional.