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Dos hombres murieron en ataque a bala en terraza de un local comercial en Barranquilla

El hecho, que es investigado por las autoridades para ver si está relacionado con extorsiones, también dejó una mujer herida.

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El doble crimen se presentó en el barrio Las Estrellas, suroccidente de Barranquilla.
Foto: cortesía.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

Un nuevo atentado con arma de fuego cobró la vida de dos hombres, que según información preliminar de vecinos del sector, serían un joven junto con su padrastro. El hecho se presentó a eso de las 7 de la noche de este lunes en la calle 87 con carrera 36, barrio Las Estrellas, en el suroccidente de la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como Rolando Enrique Jiménez Ortiz, de 29 años y Alido Jaime Pacheco Barreto, de 38.

Información entregada por testigos narra que las víctimas se encontraban en la terraza de un local de comidas rápidas, cuando fueron sorprendidas por un sujeto que les disparó en repetidas ocasiones y luego se dio a la huida en una moto que lo estaba esperando.

Se conoció que Rolando Enrique Jiménez alcanzó a llegar a un centro asistencial, pero falleció por la gravedad de las heridas.

En redes sociales se difundieron videos que registran momentos en que las víctimas eran auxiliadas por la comunidad.

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En el mismo hecho resultó herida una mujer, identificada como Elvira Rosa Ortiz Acuña, de 50 años, y quien al parecer es la propietaria del establecimiento comercial.

La Policía Metropolitana de Barranquilla realiza las investigaciones para saber si este ataque se relaciona con un nuevo caso de extorsión o cualquier otro móvil.

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En el sector donde ocurrieron los hechos tendría injerencia del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’.

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