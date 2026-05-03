Imputan a un hombre por el asesinato de una niña indígena de cinco años

La Policía del Territorio del Norte australiano confirmó este domingo la imputación formal de un hombre de 47 años por el asesinato de una niña aborigen de cinco años en Alice Springs, un caso que derivó en episodios de tensión social en esta remota región del centro de Australia.

El acusado, identificado como Jefferson Lewis, fue detenido el jueves por la noche tras varios días en paradero desconocido, y posteriormente trasladado a Darwin por razones de seguridad. Según informó la Policía del Territorio del Norte, el hombre enfrenta un cargo de asesinato, además de otros dos delitos que no han sido divulgados por restricciones legales.

La menor, conocida póstumamente como Kumanjayi Little Baby por motivos culturales -una práctica de muchas comunidades aborígenes australianas que evita mencionar el nombre de los fallecidos-, había desaparecido el pasado fin de semana de un campamento aborigen en las afueras de Alice Springs, lo que activó un amplio operativo de búsqueda.

Su cuerpo fue hallado el jueves a unos cinco kilómetros del lugar de su desaparición, en un desenlace que las autoridades calificaron de "profundamente angustiante".



El comisionado de Policía, Martin Dole, señaló en rueda de prensa que los investigadores trabajaron "sin descanso" desde la detención del sospechoso, en el marco de una pesquisa "extensa y detallada" ante lo que describió como "un conjunto de circunstancias terroríficas". Asimismo, indicó que continúan las investigaciones para determinar si el acusado recibió ayuda durante su huida.

La noticia de los cargos se produce tras disturbios el jueves por la noche y el viernes en Alice Springs, donde unas 400 personas se concentraron frente al hospital local tras conocerse la detención.

Aunque no se registraron incidentes graves posteriores, la policía mantiene un fuerte despliegue en la zona ante posibles nuevos altercados. El acusado comparecerá ante un tribunal en los próximos días, mientras las autoridades continúan recabando pruebas.