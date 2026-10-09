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Blu Radio  / Mundo  / Indignante caso de maltrato de abuela a sus tres nietos: les tiraba la comida al suelo

Indignante caso de maltrato de abuela a sus tres nietos: les tiraba la comida al suelo

Los vecinos fueron determinantes al recopilar pruebas de los casos de maltrato, incluyendo trabajo forzoso.

Maltrato contra menores de edad.
Maltrato contra menores de edad.
Foto: referencia, Flow
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Una mujer de 65 años fue detenida en Maturín, capital del estado Monagas, en Venezuela, señalada de presuntamente maltratar física y verbalmente a sus tres nietos, de 8, 9 y 11 años. El procedimiento se llevó a cabo luego de una denuncia de la comunidad, que alertó a las autoridades sobre las condiciones en las que vivían los menores.

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De acuerdo con la información divulgada por Noticias Venevisión, los niños habrían sido víctimas de golpes, humillaciones y tratos crueles por parte de su abuela.

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La detención fue realizada por una comisión de la División de Investigación Penal de la Policía del Estado Monagas en el sector La Cañada de la Puente. Según las denuncias, la mujer presuntamente sometía a los dos niños, de 8 y 11 años, y a la niña, de 9, a diferentes formas de maltrato, entre ellas arrojarles la comida al suelo y obligarlos a realizar trabajos forzados. Estos hechos habrían ocurrido mientras los menores permanecían bajo su cuidado.

Durante la intervención, las autoridades encontraron a los tres hermanos con un aparente deterioro en su aspecto físico y señales visibles que, según el reporte, serían compatibles con situaciones de maltrato. La comunidad respaldó el procedimiento mediante la entrega de videos y testimonios que darían cuenta de los presuntos episodios de violencia contra los menores. Estos elementos fueron puestos a disposición de las autoridades para avanzar en las actuaciones correspondientes.

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¿Y la madre de los niños?

En medio de la investigación, también se conocieron detalles sobre la dinámica familiar. Según la información divulgada, la madre de los niños salía diariamente hacia su trabajo en un establecimiento comercial alrededor de las 6:00 de la mañana y regresaba después de las 10:00 de la noche. Durante ese tiempo, los menores quedaban al cuidado de su abuela y, cuando su madre volvía a casa, generalmente ya estaban dormidos.

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En el procedimiento participaron representantes del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como integrantes de la Capellanía de los Derechos Humanos de la Red de Apoyo de la Defensoría del Pueblo. Estas entidades intervinieron para velar por la protección de los tres hermanos y garantizar la defensa de sus derechos.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer las responsabilidades correspondientes frente a las denuncias de maltrato y trato cruel.

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