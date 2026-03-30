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Blu Radio  / Mundo  / Irán niega de nuevo negociaciones con EEUU pero reconoce el intercambio de mensajes

Irán niega de nuevo negociaciones con EEUU pero reconoce el intercambio de mensajes

Irán volvió a negar este lunes que mantenga negociaciones directas con Estados Unidos, pero sí reconoció el intercambio de mensajes a través de intermediarios como Pakistán.

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